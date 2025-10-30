A zsúfolt plázákban a higiénia is közös felelősség

Megosztás itt:

Az ünnepi szezonban naponta akár több tízezer ember is megfordulhat egy-egy nagyobb bevásárlóközpontban, szupermarketben. Ez a koncentrált tömeg ideális környezetet teremt a vírusok és baktériumok számára. A veszélyt nemcsak a levegőben terjedő cseppfertőzés jelenti, hanem a felületeken megtapadó kórokozók is, amelyek érintéssel könnyedén továbbadhatók. A megnövekedett forgalomra az üzemeltetőknek speciális protokollokkal kell reagálniuk. A szakértő szerint ilyenkor a látható tisztaság már nem elegendő.

„Az ünnepi időszak a professzionális takarítással foglalkozó cégek életében is a legmagasabb készültségi szintet jelenti. Egy üzletközpontban, plázában a higiénia nem pusztán esztétikai kérdés, hanem a biztonság és a bizalom alapja”

– hangsúlyozza Medveczky Tamás, a HW Solutions ágazat igazgatója. Hozzáteszi, hogy a pandémia óta a látogatók higiéniai elvárásai jelentősen megnőttek, és a rendezett, tiszta környezet ma már alapvető bizalmi tényezőnek számít egy zsúfolt közösségi térben.

„Ebben az időszakban minden partnerünknél növeljük a takarítószemélyzet létszámát, és a fókuszt a látható szennyeződések eltávolításáról a proaktív, folyamatos fertőtlenítésre helyezzük”

– magyarázza, a számos kereskedelmi egység professzionális takarításáért is felelős szakértő. „Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkatársaink ütemezetten, állandó jelenléttel kezelik a nagy érintésszámú felületeket: a liftek hívógombjait, az ajtókilincseket, a mosdók csaptelepeit és a közös pihenőterek bútorait. Emellett kiemelt feladat a higiéniai töltőanyagok, például a kézfertőtlenítők és szappanok folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása a mosdókban és a kihelyezett állomásokon.”

A látogatók egyéni felelőssége is óriási

A HW Solutions ágazat igazgatója ugyanakkor figyelmeztet, hogy a professzionális háttérmunka önmagában nem elég a fertőzések terjedésének megakadályozásához. A biztonságos ünnepi készülődéshez elengedhetetlen a személyes higiéniai szabályok betartása.

A szakértő felhívja a plázák látogatóinak figyelmét arra, hogy a legfontosabb lépés a rendszeres, legalább 20 másodpercig tartó alapos, szappanos kézmosás, különösen étkezés előtt és után.

Érdemes kihasználni a bejáratoknál és a folyosókon kihelyezett kézfertőtlenítő állomásokat, főleg miután megérintettünk egy közös használatú felületet, például korlátot vagy kilincset, a bankkártya-terminálok gombjait vagy a bevásárlókocsik fogantyúit. Érdemes tudatosan figyelni arra, hogy vásárlás közben ne érintsük meg arcunkat, szemünket vagy szánkat mosatlan kézzel. Amennyiben tüsszenteni vagy köhögni kell, azt tegyük zsebkendőbe vagy a könyökhajlatunkba, ne a tenyerünkbe.

A biztonságos ünnepi vásárlás tehát közös érdek és felelősség. Míg a professzionális takarítók gondoskodnak a tiszta és fertőtlenített környezetről, addig a vásárlók a személyes higiénia betartásával tehetnek a legtöbbet saját és mások egészségének megőrzéséért.

Fotó forrása: Pixabay