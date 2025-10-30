Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 30. Csütörtök Alfonz napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A zsúfolt plázákban a higiénia is közös felelősség

2025. október 30., csütörtök 14:42 | HírTV

Közeleg az ünnepi időszak, a bevásárlóközpontok forgalma is hétről hétre megsokszorozódik, ami a légúti megbetegedések szezonjával párosulva fokozott egészségügyi kockázatot jelent. A zsúfolt terekben a kórokozók gyorsabban terjedhetnek, ezért a professzionális háttérmunka mellett a látogatók tudatosságának is növekednie kell. Szakértők szerint az olyan kritikus érintési pontokon – mint a mozgólépcső korlátja, a liftgombok vagy az ételudvarok asztalai – elengedhetetlen a folyamatos fertőtlenítés.

  • A zsúfolt plázákban a higiénia is közös felelősség

Az ünnepi szezonban naponta akár több tízezer ember is megfordulhat egy-egy nagyobb bevásárlóközpontban, szupermarketben. Ez a koncentrált tömeg ideális környezetet teremt a vírusok és baktériumok számára. A veszélyt nemcsak a levegőben terjedő cseppfertőzés jelenti, hanem a felületeken megtapadó kórokozók is, amelyek érintéssel könnyedén továbbadhatók. A megnövekedett forgalomra az üzemeltetőknek speciális protokollokkal kell reagálniuk. A szakértő szerint ilyenkor a látható tisztaság már nem elegendő.

„Az ünnepi időszak a professzionális takarítással foglalkozó cégek életében is a legmagasabb készültségi szintet jelenti. Egy üzletközpontban, plázában a higiénia nem pusztán esztétikai kérdés, hanem a biztonság és a bizalom alapja”

– hangsúlyozza Medveczky Tamás, a HW Solutions ágazat igazgatója. Hozzáteszi, hogy a pandémia óta a látogatók higiéniai elvárásai jelentősen megnőttek, és a rendezett, tiszta környezet ma már alapvető bizalmi tényezőnek számít egy zsúfolt közösségi térben.

„Ebben az időszakban minden partnerünknél növeljük a takarítószemélyzet létszámát, és a fókuszt a látható szennyeződések eltávolításáról a proaktív, folyamatos fertőtlenítésre helyezzük”

– magyarázza, a számos kereskedelmi egység professzionális takarításáért is felelős szakértő. „Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkatársaink ütemezetten, állandó jelenléttel kezelik a nagy érintésszámú felületeket: a liftek hívógombjait, az ajtókilincseket, a mosdók csaptelepeit és a közös pihenőterek bútorait. Emellett kiemelt feladat a higiéniai töltőanyagok, például a kézfertőtlenítők és szappanok folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása a mosdókban és a kihelyezett állomásokon.”

A látogatók egyéni felelőssége is óriási

A HW Solutions ágazat igazgatója ugyanakkor figyelmeztet, hogy a professzionális háttérmunka önmagában nem elég a fertőzések terjedésének megakadályozásához. A biztonságos ünnepi készülődéshez elengedhetetlen a személyes higiéniai szabályok betartása.

A szakértő felhívja a plázák látogatóinak figyelmét arra, hogy a legfontosabb lépés a rendszeres, legalább 20 másodpercig tartó alapos, szappanos kézmosás, különösen étkezés előtt és után.

Érdemes kihasználni a bejáratoknál és a folyosókon kihelyezett kézfertőtlenítő állomásokat, főleg miután megérintettünk egy közös használatú felületet, például korlátot vagy kilincset, a bankkártya-terminálok gombjait vagy a bevásárlókocsik fogantyúit. Érdemes tudatosan figyelni arra, hogy vásárlás közben ne érintsük meg arcunkat, szemünket vagy szánkat mosatlan kézzel. Amennyiben tüsszenteni vagy köhögni kell, azt tegyük zsebkendőbe vagy a könyökhajlatunkba, ne a tenyerünkbe.

A biztonságos ünnepi vásárlás tehát közös érdek és felelősség. Míg a professzionális takarítók gondoskodnak a tiszta és fertőtlenített környezetről, addig a vásárlók a személyes higiénia betartásával tehetnek a legtöbbet saját és mások egészségének megőrzéséért.

Fotó forrása: Pixabay

 

További híreink

Tombol a járvány a szomszédban, már a hadsereget is bevetették

Nem volt feszültségtől mentes Erdogan és Merz ankarai sajtótájékoztatója

Kiderült, pontosan miért utazott Süllős Gyula a gyermekeivel Kenyába

Medvegyev fenyegetése sokkolta Európát, elpusztítanák az uniós országot

Furcsa fotó terjed a Házasság első látásra sztárjáról: ezért hordott műszempillát Peti

A hírszerzéshez fordult az amerikai lépés után Zelenszkij

Ilyen akcióra még nem volt példa – kíméletlen támadás indult az egyik legnagyobb bűnszervezet ellen Brazíliában

Dupla Tízes: Szoboszlai Dominik kilóg a Liverpoolból – nem a rossz irányba

Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra

További híreink

Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra

Rendkívüli időpont: Gulyás Gergely már reggel 8-kor Kormányinfót tart!

Magyar Péterék két ciklusra készülnének, ami fájdalmas lenne a magyar emberek és Magyarország számára + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Gulyás Gergely már reggel 8-kor Kormányinfót tart! - Élőben közvetítjük + videó
2
Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra
3
Dupla jó hír a nyugdíjasoknak + videó
4
Riasztás – Hogyan lett egy „nyeszlett, szorongó gyerekből” Magyarország legismertebb túsztárgyalója? + videó
5
Kormányinfó: Béremelés és békemisszió – Magyar Péter pórul járt az MI-videóval
6
Két embert agyonlőttek Brüsszelben + videó
7
Nem volt feszültségtől mentes Erdogan és Merz ankarai sajtótájékoztatója
8
Riasztás – Letöltendőt osztott ki a bíró, amiért chilipaprikás gumikesztyűben vizsgálták meg egy rab aranyerét + videó
9
A szelevényi horror: amikor az anya a lányára robbantotta a házat – Jázmin és az apa kálváriája
10
Vezércikk – Orbán Viktor: Nemcsak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat + videó

Legfrissebb híreink

Itt a nagy bejelentés – Lesz 14. havi nyugdíj + videó

Itt a nagy bejelentés – Lesz 14. havi nyugdíj + videó

 A 14. havi nyugdíj bevezetésének rendjén dolgozik a kormány - jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor emellett arról is beszámolt, hogy a szociális és kulturális ágazatban 15 százalékos béremelést hajtanak végre, valamint az árrésstopot is kiterjesztik további 14 élelmiszertermékre.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Orbán Viktor: igazságot Lengyelországnak!

Orbán Viktor: igazságot Lengyelországnak!

 Igazságot Lengyelországnak! A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson, a Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük - írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán, miután találkozott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel Budapesten.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!