A zenekarvezető szerint roma származásuk miatt kaptak stoptáblát

Továbbra sem kapott magyarázatot a Parno Graszt nevű együttes, akiknek tagjait nem engedték be egy budapesti diszkóba. A zenekarvezető Egyenesen című műsorunkban arról beszélt: emiatt úgy látja, hogy roma származásuk miatt nem mehettek be társai. A szórakozóhelynél a hétvégén tüntetés is volt, a klub visszautasítja a vádakat.

„A gyerekek mentek volna be, de nem jutottak el a pénztárig, hanem a biztonsági őr közölte velük, hogy hagyják el a helyiséget. És ugye erre a fiam megkérdezte, hogy miért, és azt a választ kapta a biztonsági őrtől, hogy megfigyelő rendszeren van a bejárat, és az alapján szóltak neki, hogy ne engedje be ezt a társaságot, de konkrét magyarázat nem volt rá, hogy miért, és utána meg tudtam azt is, hogy a cég le van szerződve a hellyel, és teljes jogú hatalmuk van” – mesélte Oláh József.

Tekintse meg a teljes interjút: