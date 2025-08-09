A ZEBRA digitális polgári kör elsődleges célja, hogy lelegelje az álhíreket + videó

Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó

Ez nem a Lázárinfó, ez a Tisza Pártnak a gyűlése – ezt hangoztatta Magyar Péter országjárásának kecskeméti állomásán, amikor a Fidesz egyik helyi képviselője arról kérdezte, hogy támogatja-e Bódis Krisztina gender-propagandáját az óvodákban és az iskolákban.