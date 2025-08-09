A ZEBRA digitális polgári kör elsődleges célja, hogy lelegelje az álhíreket + videó

Ez nem a Lázárinfó, ez a Tisza Pártnak a gyűlése – ezt hangoztatta Magyar Péter országjárásának kecskeméti állomásán, amikor a Fidesz egyik helyi képviselője arról kérdezte, hogy támogatja-e Bódis Krisztina gender-propagandáját az óvodákban és az iskolákban.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Sebestyén József ukrajnai tragédiája kiáltóan hívja fel a figyelmünk arra, hogy az erőszak nem lehet út, elfogadhatatlan és mélyen embertelen - jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter szombaton a közösségi oldalán közzétett, a beregszászi temetőben készített videójában.