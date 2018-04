A XV. kerületi DK-s polgármester az Országgyűlésben folytatja

Lemondott a XV. kerület polgármestere, Hajdu László, aki a DK képviselőjeként a májusban megalakuló Országgyűlésben folytatja munkáját.

Az ellenzéki politikus a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülése előtt jelentette be döntését, amelynek értelmében közgyűlési képviselőségét is elveszti. A városrész irányítását ideiglenesen Németh Angéla alpolgármester veszi át, és a DK az utódlásáról döntő időközi választáson is őt akarja indítani.

Hajdu a XV. kerületben a fideszes László Tamást és a jobbikos Gyenes Gézát győzte le.