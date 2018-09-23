A XV. kerületben nem kicsi a tét a Fidesz számára

2018. SZEPTEMBER 23., VASÁRNAP
KÉT TELEPÜLÉSEN TARTANAK IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST: BIHARTORDÁN POLGÁRMESTERT, KELEVÍZEN POLGÁRMESTERT ÉS KÉPVISELÕKET VÁLASZTANAK.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: HA UKRAJNA KIUTASÍTJA A MAGYAR KONZULT, AKKOR MAGYARORSZÁG ARÁNYOS VÁLASZT AD MAJD A LÉPÉSRE.
A MEGSZÁLLT TERÜLETEKKEL FOGLALKOZÓ UKRÁN TÁRCA HELYETTES VEZETÕJE SZERINT KI KELL UTASÍTANIA UKRAJNÁNAK A BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZULT.
A FESZÜLTSÉG FORRÁSA AZ A VIDEÓ, AMIN A BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZUL IRODÁJÁBAN KÁRPÁTALJAI MAGYAROK TESZNEK KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜT.
DÖMÖTÖR CSABA: BRÜSSZEL ELVENNÉ A TAGÁLLAMOKTÓL AZT A JOGOT, HOGY MEGHATÁROZZA, KI A MENEKÜLT ÉS KI A GAZDASÁGI BEVÁNDORLÓ.
AZ LMP SZERINT A MAGYAR KORMÁNY A SARGENTINI-JELENTÉS TAGADÁSÁVAL A MIGRÁCIÓ EURÓPAI SZINTÛ KEZELÉSÉBÕL MARADT KI.
PÁRBESZÉD: AZ AUTÓIPAR HELYETT A MAGYAR EMBEREK EGÉSZSÉGÉT KELLENE VÉDENIE A KORMÁNYNAK.
A DK ALÁÍRÁSGYÛJTÉST INDÍTOTT, HOGY A FÕVÁROSI FÕPOLGÁRMESTERT A JÖVÕBEN IS KÖZVETLENÜL VÁLASSZÁK.
A KÉT HETE MEGGYILKOLT BORÁSZRA EMLÉKEZETT A MI HAZÁNK MOZGALOM BADACSONYTOMAJON SZOMBATON.
2 MILLIÓ FT TÁMOGATÁST KAPNAK, AKIK A BARANYA MEGYEI ÓFALUBA KÖLTÖZNEK, ÍGY KÜZD A FALU AZ ELNÉPTELENEDÉS ELLEN PECSISTOP.HU.
RANGOS VERSENYT NEVEZHETNEK EL A JÖVÕBEN A CSÜTÖRTÖKÖN ELHUNYT KULCSÁR GYÕZÕ NÉGYSZERES OLIMPIAI BAJNOK PÁRBAJTÕRÖZÕRÕL.
LETETTÉK BUDAPEST ELSÕ MAKOVECZ-TEMPLOMÁNAK ALAPKÖVÉT A XX. KERÜLETI MÁTYÁS TÉREN.
A BRIT MUNKÁSPÁRT ÉVES KONGRESSZUSÁN "EGYÉRTELMÛ SZAVAZÁS" LESZ ARRÓL, HOGY A PÁRT TÁMOGASSON-E EGY ESETLEGES ÚJABB NÉPSZAVAZÁST A BREXIT-RÕL.
JEREMY CORBYN MUNKÁSPÁRT-ELNÖK KORÁBBAN JELEZTE, HOGY NEM HÍVE AZ ÚJABB NÉPSZAVAZÁSNAK A BRIT EU-TAGSÁGRÓL.
HASHIM THACI KOSZOVÓI ELNÖK: KOSZOVÓ ELISMERNÉ JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSÁNAK, HA IZRAEL ELISMERI KOSZOVÓT ÁLLAMNAK.
HARMADIK HETE PUSZTÍT TÛZ NÉMETORSZÁGBAN EGY LÁPVIDÉKEN, AMELYET GYAKORLÓTÉRNEK HASZNÁL A HADSEREG.
A LÁNGOK EGY RAKÉTAKILÖVÉSI-GYAKORLAT SORÁN KELETKEZTEK.
AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT: AZ ERDÉLYI MAGYAR VÁLASZTÓPOLGÁROK SZAVAZZANAK IGENNEL A CSALÁDRÓL SZÓLÓ NÉPSZAVAZÁSON!
A VATIKÁN ÉS KÍNA TÖRTÉNELMI JELENTÕSÉGÛ "ÁTMENETI MEGÁLLAPODÁST" KÖTÖTT A KÍNAI KATOLIKUS PÜSPÖKÖK KINEVEZÉSÉRÕL.
A II. VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN ELHURCOLT ÉS KIVÉGZETT ZSIDÓK EMLÉKE ELÕTT HAJTOTT FEJET FERENC PÁPA A LITVÁNIAI KAUNAS-BAN.
OROSZ VÉDELMI TÁRCA: AZ IZRAELI LÉGIERÕT TERHELI A FELELÕSSÉG AZ OROSZ KATONAI RÁDIÓELEKTRONIKAI FELDERÍTÕGÉP SZÍRIAI PUSZTULÁSÁÉRT.
ELFOGTÁK BRAZÍLIÁBAN A HEZBOLLAH FELTÉTELEZETT PÉNZÜGYI SZAKÉRTÕJÉT.
ISMERETLEN FEGYVERESEK TÜZET NYITOTTAK EGY KATONAI PARÁDÉN AZ IRÁNI AHVÁZ VÁROSÁBAN, 24 EMBER MEGHALT.
A LÖVÖLDÖZÉST AZ ISZLÁM ÁLLAM VÁLLALTA MAGÁRA.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ARAB SZÖVETSÉGESEIT VÁDOLJA IRÁN A KATONAI PARÁDÉN ELKÖVETETT MERÉNYLETTEL.
ELSÜLLYEDT EGY SZÍRIAI MENEKÜLTEKET SZÁLLÍTÓ HAJÓ LIBANON PARTJAINÁL, HÁROM TUCATNYI EMBERT KIMENTETTEK, DE EGY GYEREK VÍZBE FULLADT.
ENSZ: A HÁBORÚ SÚJTOTTA JEMENBEN MÁR HIÁBAVALÓNAK TÛNIK AZ ÉHÍNSÉG ELLENI KÜZDELEM.
BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK CHILÉBEN A PINOCHET-DIKTATÚRA HÚSZ VOLT TITKOSÜGYNÖKÉT.
SZALAGKORLÁTNAK HAJTOTT EGY AUTÓ AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN, MARTONVÁSÁRNÁL, A FÕVÁROS FELÉ VEZETÕ OLDALON.
MOTORKERÉKPÁROSSAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ NYÍREGYHÁZÁN, A TISZAVASVÁRI ÚTON, A MOTORON UTAZÓ KÉT EMBER SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT.
FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ A 3-AS FÕÚTON GALGAHÉVÍZNÉL, EGY EMBER MEGHALT, EGY EMBER SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT.
KIGYULLADT EGY SZEMÉLYAUTÓ AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN ATKÁR TÉRSÉGÉBEN, A GYÖNGYÖSI LEHAJTÓNÁL, A FÕVÁROS FELÉ VEZETÕ IRÁNYBAN.
ÉLETÉT VESZTETTE AZ A MOTORKERÉKPÁROS, AKI ÁROKBA HAJTOTT A BARANYA MEGYEI ALSÓMOCSOLÁDON.
OMSZ: VIHAROS SZÉLLEL ÚJABB HIDEGFRONT ÉRKEZIK A JÖVÕ HÉT ELEJÉN, ESÕ IS VÁRHATÓ.