2018. szeptember 23.,
vasárnap, Tekla napja

A XV. kerületben nem kicsi a tét a Fidesz számára

Hír TV

2018. szeptember 23., vasárnap 19:11, frissítve: vasárnap 19:47

László Tamás 2010 és 2014 között már bizonyított polgármesterként, ezért fontos lenne, hogy jövő vasárnap őt válasszák a 15. kerület polgármesterévé Varga Mihály szerint.

A pénzügyminiszter egy rákospalotai lakossági fórumon vett részt. A XV. kerületben szoros a verseny: a kormánypártok a 2014-es önkormányzati választáson és az idei országgyűlési választáson sem tudtak nyerni a kerületben.

A teljes riport:

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