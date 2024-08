A Wokebusters egy logikus lépcsőfok a nemzeti oldal nemzetközi összefogásában + videó

Megosztás itt:

Az Alapjogokért Központ nemrég útjára indított Wokebusters kezdeményezése a következő logikus szervezeti lépcsőfok a nemzeti oldal nemzetközi összefogásában, amelynek alapjait a harmadszor megrendezett CPAC Hungary fektette le. A nemzetközi esemény mint a hálózatosodás terepe abban játszott fontos szerepet, hogy a nemzeti, konzervatív erők felismerték, közös erővel kell küzdeni azon liberálisok ellen, akik mindenhol támadják alapvető civilizációs értékeinket. A szuverenista erők a globalista nihilizmussal szemben az Isten–haza–család hármas értékrendszerét tudják állítani ellenpólusként. Ennek lett az eredménye a Patrióták Euró­páért EP-frakció, amelynek legfontosabb szereplői mind részt vettek a CPAC Hungaryn. A szintén a rendezvényen született Wokebusters kezdeményezés célja, hogy elő­segítse a kommunikációt a jobboldalon, és ellensúlyozza a liberálisok globális médiatúlsúlyát, amellyel az új jobboldali közösséget igyekeznek megzavarni.

A 2022 óta megrendezett CPAC Hungary nagy jelentőséggel bír nemcsak a magyar, de az egész szuverenista jobboldal számára. Nem véletlen, hogy Európában kizárólag Magyarországon rendeznek CPAC-et, hiszen a brüsszeli NatCon tavaszi betiltása megmutatta, hogy a progresszió nem hagy teret a szuverenista szerveződésnek, arra csak a normalitás szigetének számító Magyarországon van lehetőség. A jobboldal általános előretörése azonban már a Nyugat magállamait is elérte: az Egyesült Államokban a demokrata párti jelöltcsere ellenére továbbra is Donald Trumpnak áll a zászló, Németországban a második legnagyobb erő lett az Alternatíva Németországért, Franciaországban pedig 30 százalékot meghaladó eredményt ért el Marine Le Pen pártja. Ennek politikai becsatornázásában fontos szerep jut a CPAC Hungarynek, és e küldetés sikerét mutatja a Patrióták Európáért létrejötte is, vagyis hogy a június 30-ai bécsi alapítás után mindössze tíz nap alatt a jobboldali szuverenistákat tömörítő csoport a harmadik legnagyobb frakcióvá vált – joggal keltve félelmet a globalista nyugati elitben.

A teljes cikk a Mandiner honlapján olvasható.

Fotó: Shutterstock