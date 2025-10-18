Megosztás itt:

Magyar Péter egyetlen termékcsoportot árul a digitális térben: a változatosan csomagolt gyűlöletet. Nincs valódi bemutatóterme, ahol kézbe lehetne venni a termèket, nincsenek eredmények, csak egy webshop, a digitális tèrben, amelyben a frusztrált vevők megvásárolhatják a napi adagjukat. De ki a valódi finanszírozó? Publicisztikánk leleplezi a brüsszeli befektetőt a gyűlölet-üzlet mögött.

1. A startup: a gyűlölet, mint piaci rés

Minden sikeres üzlet egy piaci rés felismerésével kezdődik. A Magyar Péter mögött álló befektetői kör, hogy elérje a céljait zseniálisan ismerte fel, hogy a politikailag frusztrált, a valósággal hadilábon álló tömegek számára, a legkönnyebben eladható termék nem a valódi értéket teremtő program és vízió, hanem a gyűlölet. A Peti webshop erre az egyetlen termékcsoportra épült. Nincs szüksége bemutatóteremre, ahol az értékteremtés gyümölcseit – a megépült gyárakat, utakat, a megmentett munkahelyeket – bemutathatná. Neki nincsenek ilyenek. Nincs mit leraknia az asztalra, csak a digitális polcokon sorakozó portékáit.

2. A termékkínálat az álvalóság: pólótól a pofátlan hazugságig

És mit árul Peti webshopja? Logózott termékeket, tagságot a gyűlöletet klubjába. Nagy gyűlölethez drága prémium tagság is választható. Kormányellenes szlogenek, pólók, bögrék, pulóverek. A gyűlölet fizikai megtestesülései, amivel a vevő jelezheti, hogy ő is a klubhoz tartozik. Fizettek a gyűlöletèrt, megszereztèk végre, az övék.

Digitális termékek (hazugságok): a legkelendőbb árucikkek

Vannak akciós hazugságok (pl. "nem rúgtak ki, én mondtam fel"), és vannak prémium kategóriás hazugságok (pl. a saját feleségről készített titkos hangfelvétel).

Lopott termékek: a legújabb sláger a budapesti béketárgyalás nevű termék, amit saját ötletként árult, holott a magyar kormány már három éve piacra dobta. A vevők pedig fizetnek. Azt hiszik, a gyűlölet megvásárlásával egy magasabb erkölcsi szintre emelkednek, miközben nem veszik észre, hogy éppen a legrosszabb emberi tulajdonságuk rabjaivá váltak.

3. A befektető: Brüsszel állja a számlát

De ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is tudják, egy ilyen, csak a rombolásra épülő startup önmagában nem életképes. Szükség van egy külső befektetőre. És itt lép a képbe Brüsszel. A Peti webshop utolsó csavarját is ők fizetik. Ők állják a marketing költséget, a hirdetéseket, a nemzetközi sajtót. Miért? Mert ez egy tökéletes üzlet számukra.

Ők adják a pénzt olyan "vállalkozónak", aki cserébe azt ígéri, hogy ha "piacvezető" lesz (értsd: kormányra kerül), akkor a teljes magyar piacot átadja nekik. A brüsszeli befektető végrehajtja az üzleti tervet: Magyarországot bábkormánnyá teszi, amely gondolkodás nélkül végrehajt minden utasítást – legyen az a háború támogatása, a migrációs paktum elfogadása, vagy a gender-ideológia erőltetése, amit kívánnak.

Konklúzió: az ár, amit a vevő fizet

Aki tehát ma Magyar Péter digitális álvaloságából vásárol gyűlöletet, az nem egy új politikát vesz, hanem a saját hazája kiárusításához adja a nevét. A vásárolt gyűlölet talán egy pillanatig beteges kielégülést nyújthat, de az ára, amit mindannyian fizetünk érte, a nemzeti szuverenitásunk és a jövőnk. Magyar Péter tehát a gyűlöletet tette piacképes termékké, amit Brüsszel finanszíroz. Eközben Orbán Viktor a világ békéjéért dolgozik, Budapestre hozva a Trump-Putyin csúcsot.

Publicisztikánk a két, egymással köszönőviszonyban sem lévő Magyarországról szólt: az egyik egy virtuális illúzió, a másik a kézzelfogható valóság.