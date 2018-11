A volt jobbikos politikus örül gyors beidézésnek

Tanúkat vár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Jobbik gyanús pénzmozgásaival kapcsolatban. Szerdára már be is idézték Szabó Balázs volt jobbikos politikust és a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi Istvánt. A Jobbik híradónknak továbbra sem nyilatkozik a nyomozással kapcsolatban.

Ismeretlen eredetű készpénzeket folyattak át az N1TV-n. Erről a Jobbikhoz köthető online televízió volt főszerkesztője beszélt az Echo TV Informátor című műsorának. Kisberk Szabolcs két munkatársával közösen, augusztusban hagyta ott a Jobbik tévéjét. Döntésüket akkor azzal indokolták, hogy nem hajlandóak tovább asszisztálni a párt ámokfutásához.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Például ahhoz sem, amit a Jobbik szekszárdi képviselője hozott nyilvánosságra. Szabó Balázs azt mondta, hogy nejlonzacskókban érkezett az a pénz, amit a regionális vezetők irányításával támogatásként kellett befizetniük a pártkasszába.

„Nálunk nem a zacskós rendszer volt, erről hallottam, amiről Szabó Balázs beszélt. Többektől is hallottam ezt. Nagyjából köztudott volt egyébként a Jobbikban, hogy ez így működik, hogy többen zacskókban viszik el a pénzt, borítékban vagy mappában. Az N1TV esetében ez úgy működött, hogy igazából mi rá voltunk kényszerítve arra, hogy jelentős készpénzforgalom legyen, aminek az eredetéről nem adtak számot. De hát azért mindenki sejtette, hogy honnan van ez a készpénz” – fogalmazott Kisberk.

A Jobbik gyanús pénzmozgásai miatt több feljelentést is tettek. Míg Szabó a Jobbikban leosztott Simicska-pénzekről beszélt, Tényi István az N1TV volt főszerkesztőjének, a párt videocsatornáján átfolyatott feketepénzekről szóló beszámolója után fordult az ügyészséghez.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal már el is kezdte a nyomozást az ügyben. Elsőként szerdára be is idézték Szabó Balázs volt jobbikos politikust és a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi Istvánt, hogy a párt állítólagos zűrös pénzügyei kapcsán tanúként kérdezzék ki őket. Szabó úgy gondolja, hogy a NAV komolyan veszi a feljelentéseket és örül annak, hogy ilyen gyorsan már el is mondhatja a tanúvallomását.

„Gyakorlatilag annyi változás történt, hogy egyre több az a személy, aki vállalja azt, hogy nyilatkozik ebben az ügyben és elmondja az igazat, hogyha a nyomozás abba a szakaszába ér. Ugye én több regionális igazgatóról, felsővezetőtől tudom, hogy konkrétan pénzt kaptak Szabó Gábor pártigazgatótól és ezeket továbbították, ezeket a pénzeket választókerületi illetve regionális szintekre” – állítja a politikus.

Híradónk szerette volna megkérdezni a Jobbik szóvivőjét is, de nem kívánt nyilatkozni „Szabó Balázs ügyére én azt tudom mondani, hogy minden péntek egy rágalominfó önöknek készül” – reagált röviden Mirkóczki Ádám.

A Jobbik kezdettől fogva alaptalan vádaskodásnak nevezte Szabó állításait, és rágalmazás miatti feljelentést helyeztek kilátásba, ami a mai napig végül nem történt meg. Végül csalás, sikkasztás, valamint hűtlen kezelés gyanújával tettek feljelentést volt párttársuk ellen.