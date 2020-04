A vizsgálat még nem zárult le a Pesti Úti Idősek Otthonában

1410-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 idős, krónikus beteg. Ezzel 99-re emelkedett az elhunytak száma. 118 fő pedig már gyógyultan távozott a kórházból. Orbán Viktor miniszterelnök a Tolna Megyei Balassa János Kórházban tett látogatást; az ellenőrzés keretében végigjárta - majd a közösségi oldalán bemutatta - a Covid-gyanús vagy igazolt fertőzöttek szakmai eljárásrendnek megfelelő ellátási helyszíneit. Elkezdődött a Pesti úti idősotthon fertőtlenítése, vasárnap reggel katonák érkeztek a helyszínre és elkezdték a munkát, ami várhatóan napokig tart majd - hangzott el az M1-en. A főpolgármester újabb dokumentumokat hozott nyilvánosságra, amelyekből szerinte kiderül, hogy a Pesti úti idősotthon is mindenben a jogszabályoknak megfelelően működik. Megjelent a koronavírus a borsodnádasdi idősek otthonában is. A polgármester tájékoztatása szerint az intézmény minden lakóját és alkalmazottját tesztelték közülük 20-nál mutatták ki a betegséget. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Bucsi László címzetes egyetemi docenst bízta meg a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatói teendőinek ellátásával - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Újabb repülőgép érkezett Kínából, Sencsenből, a fedélzeten 1 millió 365 ezer maszkkal - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Otthonról is támogatja a karitatív szervezetek munkáját és a járvány leküzdését szolgáló jó szándékú kezdeményezéseket - hangsúlyozta a köztársasági elnök felesége a Kossuth Rádióban. Herczegh Anita elmondta: fontosnak tartja a személyes példaadást, ezért két barátnőjével együtt már mintegy ezer maszkot varrt, amit a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz juttatnak el. Azok bírálják most a kormány gazdasági akciótervét, akik a 2008-as válság idején eladósították Magyarországot, ami egyenesen vezetett a megszorításokhoz - jelentette ki a miniszterelnökség parlamenti államtitkára a Bayer show-ban. A Gyurcsány-Bajnai korszak idején hazánk államadóssága az egekben volt és Magyarországnak egyáltalán nem voltak tartalékai - tette hozzá Dömötör Csaba. Sorra mennek csődbe azok az újpesti vállalkozások, akik nem tudják fizetni az önkormányzatnak a bérleti díjat üzlethelyiségeik után, de a kerületi Momentumos polgármestere szerint a többség még kifejezetten jól is keres ebben az időszakban. BDO Magyarország: Noha a munkáltatók többsége az idén is megtartotta a tavaly kínált cafeteria-elemek zömét, adóelőnye miatt a SZÉP-kártya, illetve a pénzkifizetés teszi ki a teljes cafeteria-juttatások 96 százalékát. Folytatják az autóbuszok gyártását Debrecenben. A járvány miatti rövid leállást a szükséges óvintézkedések betartása mellett felfüggesztették, hogy ezzel is hozzájáruljanak az ország gazdasági stabilitásához. Jézus a bezárt ajtón keresztül, otthonainkban is meg tud látogatni - mondta Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke húsvétvasárnap. Ha egymástól el is választ most bennünket a baj, Krisztustól semmi sem választ el - mondta Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke húsvétvasárnap. Húsvét üzenete Krisztus feltámadása mellett: a remény, a szebb jövőben való hit - mondta Hajagos Csaba történész az M1-en. Európában szolidaritást, a világban azonnali és globális fegyverletételt, a nemzetközi szankciók és a szegényebb államok adósságának enyhítését szorgalmazta Ferenc pápa húsvétvasárnapi üzenetében. A koronavírus-járvány, és az emiatt bevezetett gyülekezési korlátozások miatt Romániában csak otthon ünnepelhették a húsvétot a magyar egyházak hívei. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma elérte az 1 777 666-ot a világon. A Covid-19 nevű betegségben 108 867-en vesztették életüket, a gyógyultak száma 404 372 volt. A Nemzetközi Valutaalap Észak-Macedóniának és Bosznia-Hercegovinának sürgősségi hitellel segít az új típusú koronavírus-járvány kezelésében, de a régió többi országa is kért már segítséget az IMF-től. Remélhetőleg az év végére kifejlesztik az új típusú koronavírus elleni védőoltást - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az Európai Bizottság elnöke szerint elképzelhető, hogy akár év végéig elkülönítve kell tartani az időseket a koronavírus-járvány miatt. Ursula von der Leyen elmondta: meg kell védeni az idősebb generációkat a kórtól, ez mindannyiunk felelőssége. Ukrajnában egy nap alatt tíz új esettel, 83-ra nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, az igazolt fertőzötteké pedig 266-tal 2777-re. A betegségből eddig 89-en gyógyultak fel. A koronavírus-világjárvány lesz a júliusban kezdődő német soros európai uniós elnökség fő témája Heiko Maas német külügyminiszter szerint. Továbbra is viszonylag lassan terjed a koronavírus-járvány Németországban az igazolt fertőzések számának alakulása szerint, és a hivatalos adatok azt mutatják, hogy a fertőzésen átesett emberek köre már meghaladja a vírust még hordozó emberekét. Spanyolországban az új típusú koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak több mint egyharmada már meggyógyult. Belgiumban újabb 1629 bizonyított koronavírus-fertőzést jelentettek vasárnapra virradóra, ezzel megközelítette a 30 ezret a fertőzöttek száma. A fertőzések növekedési ütemét jelző görbe töretlenül emelkedik Hollandiában is, ahol újabb 1323 ember esetében lett pozitív a teszt. Franciaországban az elmúlt 24 órában 635-tel 13 832-re emelkedett a koronavírus-fertőzés áldozatainak száma, 353-an kórházban, 290-en idősotthonokban vesztették életüket, ami összességében lassulást jelez az előző naphoz képest. Gyorsan terjed a koronavírus a svédországi idősotthonokban. A fővárosi régióban minden harmadik szociális intézményben megjelent a kór, Stockholmban pedig minden második idősotthon érintett. A probléma hátterében egészségügyi okok állnak. Csak digitális igazolvány birtokában lehet majd igénybe venni szerdától minden közlekedési eszközt az orosz fővárosban és Moszkva megyében a Covid-19-járvány terjedése miatt. Törökországban rekordmértékben, immár a napi 5000-et is meghaladó értékkel, 5138-cal nőtt a SARS-CoV-2 nevű vírussal újonnan diagnosztizáltak száma, és így az összes fertőzött száma 52 167-re emelkedett. Kiengedték a kórházból Boris Johnson brit miniszterelnököt - közölte a Downing Street. Az izraeli kormány tovább szigorított Jeruzsálemben a kijárási korlátozásokon a koronavírus terjedésének fékezése érdekében. Reuven Rivlin államelnök nem hosszabbította meg Beni Ganznak, a centrista Kék-fehér párt elnökének kormányalakítási megbízását Izraelben. A dél-kínai Kanton vezetése tagadta, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesítene afrikai származású embereket, miután a helyi amerikai konzulátus szombaton azt tanácsolta az afroamerikaiaknak, hogy ne utazzanak a városba. Pilisszentkereszt polgármestere húsvét idejére a település teljes, Dobogókőre is kiterjedő területén megtiltotta a máshonnan érkezők parkolását, valamint sportolását és túrázását. A rendőrség húsvétkor is ellenőrzi és kiszűri a forgalomból az ittas járművezetőket - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság balesetmegelőzési osztályának vezetője az M1-en. Az elhalasztott olimpia és a tervezés alatt álló versenynaptár ellenére folyamatosan készül otthonában Csernoviczki Éva, a tatabányaiak olimpiai bronzérmes cselgáncsozója. Gergely István, a BHSE ügyvezető elnöke szerint a legfőbb feladatuk, hogy a jelenlegi rendhagyó helyzet ellenére az utánpótlásban sikerüljön megtartaniuk a létszámot.