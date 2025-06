A világ legtekintélyesebb szakmai díjait nyerték magyar projektek

Megosztás itt:

A FIABCI elismerései a világ legtekintélyesebb szakmai díjai közé tartoznak, hiszen itt nem lobbierő vagy a marketing dönt, kizárólag a valódi értékteremtő munka és a teljesítmény. A szervezet olyan fejlesztéseket jutalmaz, amelyek az esztétikai értékeiken túl társadalmi, környezeti, közösségi szempontból egyaránt példaértékűek, és ez a szempontrendszer összhangban áll a kormány építészeti és városfejlesztési filozófiájával is - hangsúlyozta.

Az államtitkár a szakmai elismerésen túl nemzeti sikernek is tekinti, hogy Magyarország az európai államok közül az első, világszinten pedig a 3. helyen végzett a megmérettetésen. A versenyeredmények alapján belföldön is lehet úgy építkezni, ahogy a legfejlettebb országokban, ráadásul gazdaságilag is megéri olyan épületeket emelni, amelyek időtállók, nem amortizálódnak gyorsan. Az építészeknek, az otthonoknak, a középületeknek, a köztereknek fontos szerepük van abban, hogy milyen lesz az ország, építeni pedig nemcsak technikai, hanem kulturális és társadalmi kérdés is. Az építészet nem pusztán válasz a lakhatási és gazdasági igényekre, hanem a jövő formálója, és ahol van elképzelés, van szaktudás, van politikai akarat, ott van eredmény is - fogalmazott.

A FIABCI World Prix d'Excellence versenyen a Metrodom Kft. beruházásában épülő Metrodom River lakópark aranyérmet, a Biggeorge Property Nyrt. beruházásában épülő Waterfront City lakópark pedig ezüstérmet nyert. Az örökségvédelmi kategória első helyezettje a Drechsler-palota felújítása, amely a QPR Properties Kft. beruházásával, a Bánáti és Hartvig Építész Iroda tervezésével, illetve a DVM Group kivitelezésével valósulhatott meg. A legjobb városfejlesztésért járó díjat a Liget Budapest projekt kapta.

A Városliget Zrt. vezérigazgatója a szakmai elismerések jelentőségét abban látja, hogy felkeltik az érdeklődést a nemzetközi befektetők körében Magyarország iránt. Gyorgyevics Benedek hangsúlyozta, hogy jelentőségében a Városliget fejlesztése azért is mutat túl saját magán, mert a kormányzati elképzeléseknek megfelelően magánberuházások sorát hozta a környékre. A projekt a kezdete óta megkapott minden elismerést a kultúra, az ingatlanfejlesztés és a turizmus terén, de a FIABCI elismerése különösen fontos, mert a legjobb városfejlesztés kategóriában aranyérmet nyerni kiemelkedő teljesítmény. A 10 éve elkezdett munka arról szól, hogy a Városliget a saját történelmi hagyományainak jegyében alakuljon át, újszerű élménypark jöjjön létre Budapest közepén. Az átadott épületeket, újjászületett zöldfelületeket évente több millióan élvezhetik, az itt létrehozott értékek országos szinten is példaértékűek - tette hozzá.

Ez az elismerés ismét bizonyította, hogy a hazai szakemberek nemzetközi szinten is képesek kiemelkedőt alkotni, és alátámasztja, hogy Budapest elsőszámú családi élményparkjának - benne a Magyar Zene Házával és Néprajzi Múzeummal - helye van a világ legjobb turisztikai célpontjai között - mondta a Gyorgyevics Benedek.

Gönczi László, a FIABCI magyar tagozatának elnöke, a FIABCI World Prix d’Excellence Bizottság alelnöke bízik benne, hogy a magyar pályázók a következő megmérettetéseken is sikerrel szerepelnek majd. A következő verseny díjátadóját Bécsben fogják megrendezni.

Az 1950-ben alapított, párizsi székhelyű FIABCI-ban több mint 60 ország képviselteti magát. Magyarország 1992-ben csatlakozott a szervezethez, amely a nemzetközi pályázatot azért hozta létre, hogy évente bemutathassa a világ legjobb ingatlanfejlesztéseit. Magyarország majdnem minden évben szerez valamilyen elismerést a megmérettetésen, ezzel világszinten is a legjobbak közé tartozik - mondta Gönczi László.

Forrás: MTI

Fotó: MTI