A világ Budapestre figyel: Orbán Viktor bejelentette a Trump-Putyin békecsúcs részleteit + videó

2025. október 17., péntek 08:13
"Tegnap este beszéltem az amerikai elnökkel, ma délelőtt fogok az orosz elnökkel" – jelentette be Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök megerősítette: Budapest ad otthont a történelmi Trump-Putyin békecsúcsnak. Az interjúból kiderül, miért csak Magyarország jöhetett szóba, és mi a legfontosabb lecke Európa számára.

A kitartás diadala: A magyar út, ami ide vezetett

A miniszterelnök szerint a történelmi találkozó nem a véletlen műve. Budapest kiválasztása egy hároméves, következetes politika eredménye. "A politikában sokfajta tudás szükséges, de a legfontosabb a nagy ügyekben mégis mindig az állhatatosság és az alázat" – fogalmazott Orbán Viktor. Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó magyarok pontosan tudják, ez a fajta kitartás a magyar nemzeti karakter része. Ugyanez az állhatatosság kellett a migrációs válság idején, amikor "szembe mentünk az autópályán", de végül kiderült, hogy nekünk van igazunk. Most a háború kérdésében is ugyanez a helyzet: a magyar kormány a kezdetektől a béke pártján állt, nyitva tartotta a diplomáciai csatornákat, és nem engedett a brüsszeli nyomásnak. Ez a kitartás tette Magyarországot a béke egyetlen lehetséges európai helyszínévé.

Budapest, a béke fővárosa: miért pont mi?

"Európában Budapesten kívül nincs más ilyen hely" – szögezte le a kormányfő. Ennek két oka van. Az első, hogy Magyarország az egyetlen békepárti ország a kontinensen, amely az elmúlt három évben nyíltan és cselekvő módon állt a béke mellett. A második ok a bizalom. "Nagyon régóta van hivatalban a magyar miniszterelnök, és mindenkit ismerek, engem is ismer mindenki, mindig is lojális partnerek voltunk" – mondta Orbán Viktor. Ez a lojalitás és megbízhatóság ma ritka kincs a nemzetközi politikában, különösen egy olyan Brüsszelben, ahol a vezetők a saját érdekeik szerint váltogatják az álláspontjukat. Míg a háborúpárti európai vezetők logikusan kimaradtak a folyamatból, a magyar diplomácia hidat épít.

A béke gazdaságtana: Többet keresünk rajta, mint bármi máson

A miniszterelnök egyértelművé tette: a béke nemcsak erkölcsi, hanem kőkemény gazdasági érdek is. "Semmi máson nem tudunk többet keresni, mint a békén" – hangsúlyozta. Rámutatott, hogy Európa 180 milliárd eurót költött el a háborúra, ami blokkolja a gazdasági fejlődést. "Ha nem lenne háború, a magyar fejlődés üteme két-háromszorosára növekedne automatikusan." A budapesti csúcs tehát nemcsak a világbékéről, hanem minden magyar család pénztárcájáról is szól. Míg Brüsszel a háborús gazdaságra készül, a magyar kormány a béke gazdasági hasznát akarja learatni az ország számára.

Konklúzió: A józan ész útja

A történelmi csúcstalálkozó megszervezése a magyar modell és a józan ész politikájának diadala. Bizonyítja, hogy a kitartás, a bátorság és a nemzeti érdekek következetes képviselete a legsötétebb órában is eredményre vezet. A munka elkezdődött: a miniszterelnök már kiadta az utasításokat a szervezőbizottság felállítására. A világ szeme most Budapestre szegeződik.

 Hallgassa meg a teljes interjút, és ismerje meg a budapesti békecsúcs hátterét és történelmi jelentőségét!

