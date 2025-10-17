A világ Budapestre figyel: amikor a béke reménye a magyar fővárosban születik meg

Megosztás itt:

Történelmi jelentőségű csúcstalálkozónak ad otthont Budapest: Orbán Viktor egy asztalhoz ülteti Donald Trumpot és Vlagyimir Putyint a béke megteremtéséért. Míg a világ a magyar fővárosra figyel, a brüsszeli elit és a hazai ellenzék a saját jelentéktelenségével és kudarcaival szembesül. Publicisztikánk a két valóság közötti áthidalhatatlan szakadékról.

1. A történelem asztala: miért pont Budapest?

"Európában Budapesten kívül nincs más ilyen hely" – mondta Orbán Viktor, és ebben a mondatban minden benne van. Ahhoz, hogy megértsük a budapesti csúcs jelentőségét, látnunk kell a hátteret: egy háborús pszichózisban égő, gazdaságilag hanyatló, cselekvőképtelen Brüsszelt. A magyar főváros nem egyszerűen egy földrajzi helyszín, hanem egy politikai szimbólum. A béke, a szuverenitás és a józan ész utolsó európai bástyája. Orbán Viktor szerint a helyszínválasztás két dolognak köszönhető: az állhatatosságnak (három éve következetesen a béke pártján állunk) és a lojalitásnak (Magyarország megbízható partner, aki nem szúrja hátba a szövetségeseit). Ez a fajta politika, ahogy azt a mélyebben gondolkodó olvasóink is látják, a 21. század igazi valutája, nem pedig az ideológiai frázisok.

2. A brüsszeli és a hazai pánik anatómiája

És mit látunk, amíg a világ Budapestre figyel? Brüsszelben a pánikot, a hazai ellenzéknél pedig a kínos csendet. A brüsszeli elit, amely éveken át "megalkuvó missziónak" nevezte Orbán Viktor békemisszióját (emlékezzünk csak Ursula von der Leyen és Manfred Weber szavaira), most kénytelen végignézni, ahogy a magyar miniszterelnök a világpolitika központi szereplőjévé válik. A hazai ellenzék pedig még ennél is szánalmasabb helyzetben van. Miközben a világ sorsa Budapesten dőlhet el, az ő legújabb messiásuk, Magyar Péter éppen azzal van elfoglalva, hogy a kormány három évvel ezelőtti ötletét próbálja a sajátjaként eladni. A kontraszt nem is lehetne élesebb: míg az egyik oldalon a geopolitikai sakkjátszma zajlik, a másikon a politikai plágium szánalmas komédiája.

3. A tét: béke és jólét a háborús gazdaság helyett

A miniszterelnök az interjúban egyértelművé tette: "semmi máson nem tudunk többet keresni, mint a békén." A háború európai milliárdokat emészt fel, blokkolja a gazdasági növekedést, és egyenesen egy háborús gazdaság rémével fenyeget. A budapesti csúcs tétje tehát nem kevesebb, mint Európa jövője. A kérdés az, hogy a brüsszeli utat választjuk-e – a háborút, a megszorításokat és a szuverenitásunk feladását –, vagy a magyar utat: a békét, a gazdasági növekedést és a nemzeti érdekek védelmét.

Konklúzió: a józan ész forradalma

Az Orbán-Trump-Putyin csúcstalálkozó több mint diplomácia. Ez a józan ész forradalma a brüsszeli ideológiai őrülettel szemben. Ez a nap a bizonyíték arra, hogy a kitartó, bátor, a nemzeti érdekeket képviselő politika a legsötétebb órában is képes történelmet írni. A világ Budapestre figyel, mert itt írják a jövőt.

