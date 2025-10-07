Keresés

2025. 10. 07. Kedd Amália napja
Belföld

A veszélyhelyzet meghosszabbításáról tárgyal a parlament

2025. október 07., kedd 06:43 | MTI
veszélyhelyzet Országgyűlés rendkívüli ülés

Rendkívüli ülést tart kedden az Országgyűlés, az egyetlen napirendi pont az orosz-ukrán háború miatti veszélyhelyzetről szóló törvényjavaslat általános vitája.

  • A veszélyhelyzet meghosszabbításáról tárgyal a parlament

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülésnap 11 órakor kezdődik. Megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Örvendi László (Fidesz) volt országgyűlési képviselőről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el.

A kormány azzal indokolta a rendkívüli ülés kezdeményezését, hogy a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosításával összefüggő szavazások halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné.

Az előterjesztés elfogadásával az Országgyűlés felhatalmazná a kormányt, hogy a november közepén lejáró veszélyhelyzetet újabb 180 nappal, 2026. május 13-ig meghosszabbítsa.

Leopárd sétálgatott egy szállodában

Leopárd sétálgatott egy szállodában

 Pánikot okozott a vendégek körében egy szállodaépületbe bejutó leopárd Indonézia Nyugat-Jáva tartományában, a hatóságok végül ártalmatlanná tették a ragadozót.

Kocsis Máté: Sík ideg az ukrán adatlopási hivatal magyar munkatársa! + videó

Sík ideg! Magyar Péter karton-Orbánon töltötte ki a dühét – Rottyon van! + videó

 Nehezen viseli az adatszivárgási botrányt Magyar Péter: dühében idegesen felborította Orbán Viktor kartonfiguráját. Kocsis Máté szerint „sík ideg az ukrán adatlopási hivatal magyar munkatársa.” A 20 000 Tisza-szavazó adatainak kiszivárgása, az ukrán szál és a felelősséghárítás miatt Lomnici Zoltán szerint börtön és 10 millió eurós bírság is várhat a pártra.
Összekötötték az M6-ot és az A5-öt! Lázár: Térségünk húzza ki Európát a bajból

Lázár János: A sztráda begyógyítja a XX. század sebeit! Kis unió épül

 Lázár János építési és közlekedési miniszter a magyar M6-os és a horvát A5-ös autópálya átadásán kijelentette: a sztráda egy régi és mély sebet gyógyított be, helyreállítva a Dunát az Adriával összekötő vérkeringést. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hanyatló Nyugat ideológiai küzdelmei helyett Közép-Európának kell ihletet merítenie a megújuláshoz, „kis uniókat” építve a nagy unión belül. A magyar fejlesztési fordulat óta 4200 milliárd forintot költött a kormány közútfejlesztésre.
Menczer Tamás: ez az ember elárulta a családját – A semmiért veszítesz, Peti!

A vereség után csak ez marad belőled: Ő az, aki elárulta a saját családját

 Menczer Tamás kormányzati kommunikációs igazgató nyílt levélben szólította meg Magyar Pétert, elképesztő gátlástalansággal és cinizmussal vádolva. Menczer szerint a vereség már elkerülhetetlen, és ami utána marad belőle, az csak annyi lesz: "ő az, aki elárulta a saját családját, ráadásul a semmiért". A politikus szerint Magyar Pétert a veresége után mindenki kerülni fogja, mint a pestisest.
