2025. 10. 25. Szombat Blanka, Bianka napja
Belföld

A végzetes tévedés: Ön is a háborúért és a migrációért menetelt, csak nem tudott róla?

2025. október 25., szombat 14:05 | Hír TV

Mi van akkor, ha a Tisza Párt támogatóinak elsöprő többsége valójában nem is Orbán Viktor ellen lép fel? Sokan azt hiszik, a "változásért" vagy az "igazságért" mennek az utcára. A brüsszeli rendszerben minden Tisza-szavazat egy "igen" a háborúra, egy "igen" a migrációra és egy "igen" az LMBTQ-propagandára. Elemzésünkben lebontjuk, hogyan váltak a Tisza támogatói a brüsszeli fősodor legfőbb hazai végrehajtóivá.

  • A végzetes tévedés: Ön is a háborúért és a migrációért menetelt, csak nem tudott róla?

A modern politika legkifinomultabb trükkje, amikor egy politikai erő képes elválasztani a szavazó szándékát a szavazat következményétől. Ez történik ma Magyarországon.

A Tisza Párt szavazóinak jelentős része talán jóhiszemű, de elégedetlen ember, aki változást akar. Azt gondolják, ha leváltják a kormányt, azzal automatikusan megoldódnak a problémáik. Elemzésünk feladata, hogy rávilágítson: a Tisza Párt által kínált "megoldás" valójában egy sokkal súlyosabb problémacsomag trójai falova.

 A brüsszeli "csomag"

Magyar Péter azzal nyert teret, hogy magát a "béke" és a "normalitás" hangjának hazudta a kormány ellenében. Azonban azzal, hogy pártját az Európai Néppárthoz (EPP) láncolta, egyértelmű választást tett. Az EPP ugyanis a brüsszeli fősodor legkeményebb magja. Aki az EPP-re szavaz (és a Tiszára adott szavazat Brüsszelben az EPP-nek adott szavazat), az egy teljes "csomagra" szavaz.

Ebben a csomagban pedig benne van:

A HÁBORÚ ESZKALÁCIÓJA: Az EPP a leghangosabb támogatója az Ukrajnának szánt újabb fegyvereknek és a több tízmilliárd eurós segélyeknek, az európai emberek kárára. A Tisza Párt képviselői fegyelmezetten megszavazzák ezeket.

A MIGRÁCIÓS PAKTUM: Az EPP volt a motorja a kötelező migránsgettókat erőltető paktumnak. A Tisza Párt szavazatával ezt a politikát legitimálja.

AZ LMBTQ-PROPAGANDA: Az EPP része annak a brüsszeli elitnek, amely alapértéknek tekinti a gender-ideológiát, érzékenyíti a gyerekeket, prájdokat szervez és amely emiatt folyamatosan támadja a magyar gyermekvédelmi törvényt.

A leleplezés: nem a kormány ellen harcolsz

És itt érkezünk el a cikkünk központi téziséhez, a végzetes tévedéshez.

Az a Tisza Párt szavazó, aki ma kimegy az utcára, már nem Orbán Viktor és a kormány ellen lép fel.

Akaratán kívül, valószínűleg tudta nélkül, de a tetteivel valójában a háború eszkalációjáért, a gazdaságromboló brüsszeli szankciókért, a migrációs paktumért és az LMBTQ-propaganda terjesztéséért, ezzel pedig a gyermekeink érzékenyítéséért áll ki.

Miért? Mert a képviselője, akire szavazott, Brüsszelben pontosan ezekre a javaslatokra nyomja meg az "IGEN" gombot. A választó személyes, békepárti szándéka lényegtelenné válik abban a pillanatban, amikor a szavazata egy háborúpárti gépezetbe kerül. A Tisza Párt szavazója így a saját (vélt) érdekeinek legnagyobb ellenségévé vált: eszközzé lett Brüsszel szuverenitás elleni harcában. 

