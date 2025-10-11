A végéhez közeledik a szüret a Soproni borvidéken + videó
2025. október 11., szombat 15:30
A végéhez közeledik a szüret a Soproni borvidéken. A gazdák szerint az idei szezon kedvezően alakult, a szőlő minősége kimagasló és bár a mennyiség helyenként elmarad az átlagostól, a borászok ígéretes évjáratra számítanak.
