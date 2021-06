A védőnőknek mondott köszönetet Kásler Miklós

Átgondolatlanul kezdtek hozzá a felújításokhoz Budapesten, ez vezetett közlekedési káoszhoz - erről beszélt a Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár a Bayer show-ban. Fürjes Balázs úgy fogalmazott, ha már az elmúlt két évben nem történt semmi érdemleges a fővárosban, legalább még egy hetet várhattak volna az iskola végéig. Bár László Imre, a DK egészségpolitikusa a kormányt vádolja azzal, hogy kórházakat záratna be, az ATV-ben maga ismerte el, hogy a jelenleg működő 164 fekvőbeteg-gyógyintézet helyett 90 is el tudná látni a betegeket. A párbeszédes Szabó Tímea egy - az Emmi által meg nem rendelt - tanulmányra hivatkozva azt állította, hogy kórházbezárásokra készül a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta: szakértői anyagok mindig vannak, de az nem egyenlő a kormánydöntéssel. Az MSZP-s Molnár Gyula a DK támogatásával indul az előválasztáson Dél-Budán - jelentette be Dobrev Klárával közösen a szocialista politikus. Azt is elmondták, hogy ha Molnár bekerül a parlamentbe, akkor a DK frakciójába ül be. A szocialista politikus 2016 és 2018 között az MSZP elnöke volt. Molnár Gyula híradónknak cáfolta, hogy belépne a DK-ba. Niedermüller-díjat alapított a Mi Hazánk Mozgalom a hungarofóbok számára - közölte Dúró Dóra független országgyűlési képviselő. Karácsony Gergely főpolgármester kétszer kilenc pontot ismertetett az úgynevezett 99 Mozgalom programjából. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a 99 Mozgalom programja, amelyet a főpolgármester ismertetett, semmi újdonságot nem tartalmaz a korábban bemutatott baloldali programhoz képest, amelyet Gyurcsány Ferenc DK-elnök „tollba mondott”. Hollik István szerint ők ketten a múlt politikáját hoznák vissza, amire az emberek egyszer már nagyon határozottan nemet mondtak, mert Gyurcsány Ferenc politikája a csőd szélére sodorta Magyarországot. Túlélték a kommunista évtizedeket, de nem élték túl a baloldali zöldpolitikát a Lánchídnál lévő virágágyások - jegyezte meg közösségi oldalán Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A virágágyás a Clark Ádám teret, Magyarország egyik legfontosabb pontját díszítette a Lánchíddal és a nullás kilométerkővel együtt. Karácsony Gergely főpolgármester a Lánchíd felújításával indokolta az aszfaltozást. Májusban a tavalyihoz viszonyítva több mint 200 százalékkal, több mint 1 millió 250 ezerre nőtt a vendégéjszakák száma Magyarországon - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Az oltási program sikerének köszönhető, hogy a gazdaság újraindításáról lehet beszélni - hangsúlyozta Menczer Tamás államtitkár. Magyarország sikere, hogy időben kellő mennyiségű vakcinát vásárolt - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Európai híradó című műsorunkban. Videóban köszönte meg Nyitrai Zsolt és Kásler Miklós a védőnők munkáját vasárnap, a védőnők napján. A védőnői hivatás egyedülálló, a Magyar Védőnői Szolgálat a hungarikumok sorában az egyik legkülönlegesebb helyet foglalja el - közölte Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője a magyar védőnők napján. Minden szabad országnak saját történelemértelmezésének kell lennie, és nem lehet egy nemzet sikeres, ha nem tudja múltját összességében sikeres teljesítményként megítélni - hangsúlyozta Rétvári Bence államtitkár. Több száz milliárd forinttal támogatja a kormány a vállalkozások technológiaváltását - jelentette be György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. Esterházy Jánosra, a felvidéki magyarság egykori vezető politikusára emlékeztek a morvaországi Mírovban csehországi és szlovákiai magyarok, illetve a csehországi lengyelek képviselői. Már több mint 175,6 millióan megfertőződtek koronavírus-járványban a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,7 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A kazahsztáni hatóságok bejelentették, hogy elfogadják a magyar védettségi igazolványt, oltási útlevelet. Ukrajnában egy nap alatt kevesebb mint 1300 új beteget jegyeztek fel, a járvány terjedése általánosságban továbbra is stagnálást mutat. Már nemcsak negatív PCR-teszttel, hanem akár antitestteszttel, vakcinaigazolással vagy a koronavírus-fertőzésből történő felgyógyulást igazoló dokumentummal is beléphetnek külföldiek Bosznia-Hercegovinába. Meghaladta a 60 milliót a beadott oltások száma Németországban. Oroszországban ismét 14 ezer fölé emelkedett az új fertőzöttek száma, ezért Moszkvában visszaállítottak korábban már feloldott korlátozásokat. Ismét pénzbüntetéssel sújtották a brazil elnököt, mert nem viselt szájmaszkot egy rendezvényen. Azerbajdzsán 15 örmény foglyot adott át Jerevánnak, cserébe Örményország információkat szolgáltatott arról, hogy az azerik által visszafoglalt Agdam környékén hol találhatók elaknásított területek. London bármilyen lehetséges eszközzel fenntartja az Egyesült Királyság területi integritását - mondta az észak-írországi kereskedelemszabályozási vitákra utalva Boris Johnson brit miniszterelnök. A koronavírus-járvány miatt idén is korlátozzák a szaúdi hatóságok, hogy kik vehetnek részt a jövő hónapban tartandó mekkai zarándoklaton - jelentették be Rijádban. Tíz év börtönre ítélte egy görög bíróság azt a négy afgán menedékkérőt, aki 2020 őszén tüzet okozott a görögországi Leszbosz szigetén található Mória menekülttáborban, amely ezután porig égett. Olaszországban őrizetbe vettek egy férfit, akit embercsempészet miatt köröztek Nagy-Britanniában egy két évvel ezelőtti eset kapcsán, amikor meghalt 39 vietnami állampolgár. Gázrobbanás történt a közép-kínai Hupej tartomány Sijen városában, a balesetben többen életüket vesztették - adta hírül a CGTN kínai székhelyű nemzetközi hírcsatorna. Hétfőtől ismét teljes nyitvatartással működik a Bajmok-Bácsalmás, a Királyhalom-Ásotthalom és a Gyála-Tiszasziget átkelő a szerb-magyar határon. Tizenegy csapat részvételével Elstartolt a folyótisztító és hulladékgyűjtő II. Tisza-tavi PET Kupa Tiszafüredről. Labdarúgó Európa-bajnokság: Wales – Svájc 1:1; Dánia – Finnország 0:1; Belgium - Oroszország 3:0 Továbbra is stabil a kórházban ápolt dán futball-válogatott középpályásának az állapota. Christian Eriksen a tegnapi Dánia – Finnország Eb-meccs 43. percében esett össze a pályán. A játékost újra kellett éleszteni. Ezüstérmet szerzett a Gulyás Michelle, Alekszejev Tamara, Guzi Blanka összeállítású magyar csapat a nők hagyományos versenyében a kairói olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságon. Gulyás Michelle bronzérmet nyert, ezzel tokiói kvótát szerzett a kairói olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságon. A magyar válogatott 4:2-re kikapott az üzbégektől a budapesti Papp László Sportarénában zajló olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságon. Hárspataki Gábor a karatésok 75 kilogrammos kategóriájában harmadik lett a párizsi kvalifikációs tornán, ezzel kvótát szerzett az olimpiára.