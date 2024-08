A vasút veszélyes üzem - az újabb baleset után megint ismeretterjesztő filmmel jelentkezett a MÁV + videó

Az idén nem ez az első ilyen eset: egy fiatal meghalt, egy másik pedig súlyosan megsérült, amikor vasútüzemi területen felmászott egy vasúti kocsi tetejére - írták. Hozzátették, tavaly többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek, és egy haláleset is történt, amikor felmásztak egy szerelvényre vagy a felsővezeték tartóoszlopára. 2022-ben a MÁV hálózatán történt két baleset halálos áldozata és sérültjei is 18 éven aluliak voltak.

