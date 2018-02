A vásárhelyi győzelem hangulata átragadt az ellenzékre

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA 6.30 - ELIOS-ÜGYI PARLAMENTI VIZSGÁLÓBIZOTTSÁGOT ALAKÍT AZ ELLENZÉK VENDÉG: SZILÁGYI GYÖRGY ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK 6.40 - VISSZALÉPTETÉSEKRÕL TÁRGYALNA AZ LMP VENDÉG: UNGÁR PÉTER ELNÖKSÉGI TAG, LMP 8.30 - PERON - VÁSÁRHELY UTÁN VENDÉG: GÕGÖS ZOLTÁN ELNÖKHELYETTES, MSZP TÁRGYALÁSOKAT KEZDEMÉNYEZ AZ LMP AZ MSZP-VEL ÉS A JOBBIKKAL AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEKBEN VALÓ KOORDINÁCIÓRÓL MAGYAR NEMZET. AZ MSZP-PÁRBESZÉD IS EGYEZTETÉST SÜRGET AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL, DE A JOBBIKOT KIHAGYNÁK BELÕLE. A MOMENTUM EGYELÕRE NEM TÁRGYAL VISSZALÉPÉSEKRÕL, SZERINTÜK A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI VÁLASZTÁSNAK NINCS ORSZÁGOS TANULSÁGA. KIKÉRI AZ ELIOS-ÜGYBEN SZÜLETETT OLAF-JELENTÉS HÓDMEZÕVÁSÁRHELYRE VONATKOZÓ RÉSZÉT, ÉS ADÓKAT IS ELTÖRÖLNE MÁRKI-ZAY PÉTER. MÁRKI-ZAY PÉTER: HÓDMEZÕVÁSÁRHELY REMÉNYT ADOTT AZ ORSZÁGNAK, HOGY A FIDESZ ÉS A KORRUPCIÓ LEGYÕZHETÕ. VONA GÁBOR: MEGBUKTAK A KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSOK, MEGROGGYANT A FIDESZ, ÉS MEGSZÜLETETT A REMÉNY A KORMÁNY LEVÁLTÁSÁRA. DK: A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYIEK BEBIZONYÍTOTTÁK, HOGY TÖBBEN VANNAK AZOK, AKIKNEK ELEGÜK VAN ORBÁN VILÁGÁBÓL. ORBÁN A VÁSÁRHELYI TANULSÁGRÓL: HA NYERNI AKARUNK, KÉTSZER, HÁROMSZOR ANNYI ERÕT KELL MOZGÓSÍTANI, MINT ELLENFELEINKNEK HVG.HU. A FIDESZ ÉS LÁZÁR JÁNOS VERESÉGEKÉNT ÉRTÉKELIK A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI EREDMÉNYT A KÜLFÖLDI LAPOK. AZ NVB ELUTASÍTOTTA A CZEGLÉDY CSABA EGYÉNI KÉPVISELÕJELÖLTKÉNTI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE ELLENI FELLEBBEZÉST. NEM TUDNAK RÖNTGENVIZSGÁLATOT VÉGEZNI A SPORTKÓRHÁZBAN, A BETEGEKET MÁS INTÉZMÉNYBE KÜLDIK, HA ERRE VAN SZÜKSÉG - MAGYAR NEMZET. CSÁNYI SÁNDORT VÁLASZTOTTÁK A NEMZETKÖZI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG ALELNÖKÉVÉ. LEMONDÁSRA SZÓLÍTOTTA FEL SZIJJÁRTÓ PÉTER AZ ENSZ EMBERI JOGI FÕBIZTOSÁT, MERT IDEGENGYÛLÖLETTEL ÉS RASSZIZMUSSAL VÁDOLTA MEG ORBÁN VIKTORT. EUROSTAT: MAGYARORSZÁG AZ UNIÓS MINIMÁLBÉR LISTA VÉGÉN, HÁTULRÓL AZ 5. HELYET FOGLALJA EL 445 EURÓS ÉRTÉKÉVEL PENZCENTRUM.HU AGYONLÕTTEK EGY OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÓT ÉS FELESÉGÉT SZLOVÁKIÁBAN, A RENDÕRSÉG SZERINT A FÉRFI MUNKÁSSÁGA MIATT ÖLHETTÉK MEG ÕKET. BREXIT - CORBYN: A MUNKÁSPÁRT TÖRVÉNYBEN GARANTÁLNÁ AZ EU-ÁLLAMPOLGÁROK JOGOSULTSÁGAIT. ELFOGADTA A NÉMET KERESZTÉNYDEMOKRATA UNIÓ KONGRESSZUSA A KERESZTÉNYSZOCIÁLIS UNIÓVAL ÉS A SZOCIÁLDEMOKRATÁKKAL KÖTÖTT KOALÍCIÓS SZERZÕDÉST. TOVÁBBI 150 MILLIÓ EURÓT FORDÍT AZ EURÓPAI UNIÓ A KITOLONCOLT MENEDÉKKÉRÕK AFRIKAI VISSZAILLESZKEDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA. NÉGY EMBER MEGHALT, AMIKOR FELROBBANT EGY HÁZ AZ ANGLIAI LEICESTERBEN. AZ AMERIKAI ELNÖK SZERETNE TÁRGYALNI ÉSZAK-KOREÁVAL A NUKLEÁRIS ÉS RAKÉTAFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁRÓL. ELMEBETEGNEK NYILVÁNÍTOTTÁK AZT A FÉRFIT, AKI DECEMBERBEN EGY SZENTPÉTERVÁRI SZUPERMARKETBEN ROBBANTOTT. AZ EURÓPAI UNIÓ MEGSZIGORÍTOTTA AZ ÉSZAK-KOREÁVAL SZEMBENI SZANKCIÓKAT. SASOKAT VET BE A NEMKÍVÁNATOS DRÓNOK ELLEN A GENFI RENDÕRSÉG. TÖBB CIVIL VESZTETTE ÉLETÉT KELET-GÚTÁBAN, AZ ENSZ-FÕTITKÁR A TÛZSZÜNET AZONNALI BETARTÁSÁT KÖVETELTE. ELRENDELTE VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK A TÛZSZÜNET MEGTARTÁSÁT. HALÁLOS ÁLDOZATAI IS VANNAK MÁR AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZÉPSÕ RÉSZÉN PUSZTÍTÓ ÁRADÁSHULLÁMNAK. AZ ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET FOLYTATJA IRAKBAN A KERESZTÉNYEK VISSZATELEPÜLÉSÉT SEGÍTÕ PROGRAMJÁT. EMELI BRUTTÓ 4 FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN, ÉS 5 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN A MOL. ÁTLAGOSAN 90 SZÁZALÉKOS VOLT AZ ÉJJELI MENEDÉKHELYEK KIHASZNÁLTSÁGA AZ ORSZÁGBAN A HÉTVÉGÉN. ELSÕFOKÚ RIASZTÁST ADOTT KI AZ OMSZ A DUNÁNTÚL NYUGATI ÉS DÉLI FELÉRE HÓFÚVÁS MIATT. LEÉGETT EGY HÉTVÉGI HÁZ SOPRONBAN, EGY EMBER MEGHALT, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. HÁROM KAMION ÜTKÖZÖTT ÖSSZE AZ M1 AUTÓPÁLYÁN A FÕVÁROSBÓL KIVEZETÕ OLDALON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.