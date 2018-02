A vállaltnál lényegesen többen kaptak menekültstátuszt

A kormány által vállalt létszám többszörösét fogadta be menekültekből az ország 2012 és 2015 között. A miniszterelnök által aláírt kormány-rendeletek évente 10 és 20 fős keretszámot állapítottak meg erre az időszakra, a Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartásából azonban kiderül, hogy ebben az időszakban jelentősen többen kaptak menekült-státuszt mint a meghatározott maximum. A bevándorlási hivatal adatai alapján a menekültek befogadása idén januárban is folytatódott. Oltalmazottként 86, menekültként pedig tíz ember kérelmét fogadták be a magyar hatóságok.