A vállalkozások kedvezményeit is megnyírbálnák Magyar Péterék + videó

Megosztás itt:

Szalai Piroska ezekre a kérdésekre választolt:

A Tisza Párt személyi jövedelemadóval és a családi adókedvezménnyel kapcsolatos kiszivárgott elképzelései mellett eddig kevés szó esett a gazdasági szereplőket érintő átalakításról. A vállalkozásoknak járó adókedvezmények átszabása, a szektoriális adók kivezetése, vagy a társasági adó emelés, mit eredményezne a munkaerőpiacon?

Mennyire megalapozott Kármán András azon megállapítása, hogy a vállalkozásoknak adott állami támogatások rontják a magyar gazdaság teljesítményét, uniós összevetésben?