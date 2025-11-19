A választás tétje: a Tisza Párt jóváhagyná, a nemzeti kormány megakadályozza a magyar pénzek Ukrajnába küldését

Megosztás itt:

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Székesfehérváron, egy pódiumbeszélgetést megelőző sajtótájékoztatón foglalt állást az ukrajnai háborús finanszírozás ügyében. A miniszter szerint "őrültség" újabb csaknem százmilliárd eurót Ukrajnába küldeni az európai adófizetők pénzéből.

A brüsszeli logika paradoxona

A külügyminiszter szerint az elmúlt napokban végérvényesen bebizonyosodott, hogy Ukrajnában egy rendkívül korrupt állami gépezet működik, és "az európai emberek pénzének egy jelentős részét Ukrajnában egy háborús maffia tette zsebre, nyúlta le".

Szijjártó Péter rávilágított a logikai ellentmondásra: "Minden normális helyen úgy van, hogy ha ez kiderül, akkor azok, akik küldik a pénzt, azonnal leállítják a pénzküldést". Brüsszel reakciója azonban szerinte nem normális: miután kiderült, hogy a pénzt "aranyvécékre" és egyéb luxuscikkekre költötték, az Európai Bizottság újabb majd százmilliárd eurót akar küldeni.

A miniszter leszögezte, hogy ez a magatartás "botrány és megengedhetetlen". Hozzátette, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már levelet is írt a tagállamok vezetőinek, amelyben kész tényként közölte a további támogatást. A kérdés pusztán annyi, hogy ezt "az európai országok közvetlenül a költségvetésükből finanszírozzák, vagy adósítsák el magukat, vegyenek fel hitelt és úgy fizessék ki".

A parlamenti választás legfontosabb tétje

Szijjártó Péter világossá tette, hogy a magyar kormány álláspontja változatlan: "amíg mi kormányzunk, addig a magyar emberek pénzét nem fogják elküldeni Ukrajnába".

A miniszter szerint azonban Brüsszel "pontosan tudja, hogy csakis akkor tudnak áttörni és csakis akkor tudják a magyarok pénzét elküldeni Ukrajnába, ha Magyarországon is olyan kormány lenne, amely ebbe beleegyezne". A Tisza Párt, amely az Európai Néppárt tagja, a miniszter szerint hozzájárulna, jóváhagyná ezt a döntést.

Szijjártó Péter úgy összegzett: "Ha a Tisza Párt kerül hatalomra jövőre, akkor a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldenék, ha viszont maradt a nemzeti kormány, akkor erről szó sem lehet." A miniszter arra szólított fel mindenkit, hogy ezt fontolja meg, mielőtt dönt a jövő évi parlamenti választáson való részvételről.

Forrás: MTI