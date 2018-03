A választás előtt blokkolnák Ferihegyet a taxisok

Blokád alá venné a választás előtt Ferihegyet egy taxis szervezet – értesült a Magyar Nemzet. A lap birtokába jutott elektronikus körlevél szerint az Európai Taxisegyesület április 6-ától egészen a választás reggeléig lezárná a Ferihegyre vezető utat.

Azt szeretnék elérni, hogy a reptérre kirendelt taxisok öt percnél hosszabb ideig is várakozhassanak az utasokra a kettes terminál előtt. A kör e-mailben az is szerepel, április 8-a több tekintetben is nagy változás lehet Magyarország számára.