A valaha volt legnagyobb béremelés vár a pedagógusokra

Rétvári Bence kiemelte: amint megérkeznek az uniós pénzek, radikálisan, 75 százalékkal emelkedik majd a tanárok fizetése, emellett pedig többletpénzt is kaphatnak. A politikus eredményesnek és széleskörűnek nevezte az elmúlt hónapok oktatásügyi egyeztetéseit is, amelyekre még nem volt példa Magyarországon.

Mintegy 400 pedagógus és a szakszervezetek képviselői egyeztettek a belügyminisztérium kezdeményezésére tavaly decemberben. A találkozón szó volt a bérek emeléséről, a pedagógusok utánpótlásáról és a felmentett tanárok helyzetéről is. Pintér Sándor azt is bejelentette, hogy amíg hazánk nem kapja meg a neki járó uniós forrásokat, addig is tíz százalékos béremelést biztosít a kormány a pedagógusoknak.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete nem értékelte az erőfeszítéseket. A Nemzeti Pedagóguskar vezetője ugyanakkor optimista volt.