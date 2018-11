A vakok számára akadálymentesítik a nemzeti konzultációt

Akadálymentesítik a nemzeti konzultációs kérdőíveket, a vakok és gyengénlátók válaszait is várja a kormány a demográfiai kérdéskörben.

Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott azt mondta: a kormány együttműködik a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével. Magyarországon körülbelül 80 ezer vak és gyengénlátó ember él. Nyitrai Zsolt hozzátette: örömmel fogadták a szövetség megkeresését, a kormány pedig rájuk bízta a kérdőívek elkészítését és az érintettekhez való eljuttatását.