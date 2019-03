A V4-eknek kulturális téren is együtt kell működniük

Tuzson Bence kiemelte, hogy a közös történelmi múltból fakadó kulturális hasonlóságokból sokat lehet profitálni.

„Bizony kulturális téren is illene, illendő és kell is közösen fellépnünk. Ezt szeretnénk megerősíteni és ezt szeretné most a magyar építőművészet szövetsége is megerősíteni. Fontos kérdés az, hogy nem csak politikai téren, hanem társadalmi téren is tehát a politikán kívüli térben is létrejöhet ilyen együttműködés, nem politika által vezérelt, politika által irányított szervezetek tekintetében hanem civil kezdeményezések tekintetében is” – így a közszolgálatért felelős államtitkár.