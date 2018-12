A tűzijáték megengedett, petárdázni tilos Szilveszterkor

A tűzijátékok veszélyeire hívta fel a figyelmet a rendőrség, a katasztrófavédelem és az Országos Mentőszolgálat. December 28-tól több, mint 660 hivatalos árusítóhelyen lehet hozzájutni pirotechnikai eszközökhöz, amiket január elseje reggel hat óráig lehet felhasználni. Petárdázni még szilveszter éjjelén is tilos.

Akár az ember karja is leszakadhat a tűzijáték helytelen használata miatt, szerencsésebb esetben csak a kézfej roncsolódik. A rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat a szilveszteri tűzijátékok biztonságos használatára hívta fel a figyelmet. December 28-tól 31-ig lehet szilveszteri tűzijátékot vásárolni. Ezek nagy része jóval több hatóanyagot tartalmaz, mint az F1, vagy F2 pirotechnikai kategóriába sorolt csillagszóró, vagy tortagyertya.

„Ezek jellemzően már nagyobb veszélyforrást jelentő termékek, magasabb lényegesen a hatóanyagtartalmuk az előző kettő kategóriához képest és ezeknek a termékeknek a megvásárlása csak egy nagyon korlátos időpontban, ugye december 28-tól december 31-ig történhet meg – mondta Povázsai Sándor alezredes, az ORFK Igazgatásrendészeti Főosztályának rendészeti osztályvezetője. – Ugyanígy korlátozza a jogalkotó ezeknek a termékeknek a felhasználhatóságát. Tehát a 28-a és 31-e között megvásárolt ilyen típusú termékeket csak december 31-én 18 órától január elsején reggel hat óráig lehet felhasználni.”

Feltétlenül be kell tartani pirotechnikai eszközök használati utasítását a mondta a katasztrófavédelem munkatársa, aki hozzátette rendszerint a figyelmetlen használat okozza a legtöbb tűzesetet szilveszterkor.

„Legtöbb tűzeset olyan volt, hogy a környezetében lévő éghető növényzetet gyújtotta meg a pirotechnikai termék – árulta el Badonszki Csaba, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzvédelmi főosztályvezető-helyettese. – Tehát ezek fű, bokor, tuja vagy fa, de előfordult olyan is, hogy az éghető tetőszerkezetet gyújtotta meg, oda repült maga a termék, a pirotechnikai termék, vagy többszintes lakóépület erkélyére csapódott be és az ott tárolt éghető anyagokat gyújtotta meg és volt olyan tűzeset is, hogy nem várták meg, hogy visszahűljön maga a termék és beledobták a szemetesebe és az ott lévő éghető anyagokat gyújtotta meg.”

Tilos a tűzijáték fölé hajolni, belenézni, vagy tíz méteren belül tartózkodni, mert akár egy széllökés is veszélyes helyzetet idézhet elő- mondta a rendőrség tűzszerész szolgálatának osztályvezetője.

„Elsősorban akkor okoznak problémát, hogyha a használati utasításban feltüntetett biztonsági rendszabályokat szándékosan, vagy véletlenül nem tartják be, ezek ellen vétenek, a biztonsági távolságokat, a felhasználásra vonatkozó javaslatot megkerülik, illetve hogyha ezeket a termékeket megpróbálják átalakítani, megszerelni. Akkor veszélyesek” – nyilatkozta Dr. Huszák András alezredes, a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat készenléti osztályvezetője.

Az Országos Mentőszolgálat is készül a szilveszter éjszakára. Tavaly tucatnyi tűzijáték okozta sérüléshez riasztották a mentőket.

„Szilveszter a mentők talán legnehezebb éjszakája szokott lenni, nagyon sok hívásunk van ilyenkor, leggyakrabban részegekhez riasztanak minket, de előfordulnak közlekedési és pirotechnikai balesetek is. Tavaly 15 ilyen esetünk volt, volt köztük olyan is, amikor roncsolt, súlyos kézsérülés keletkezett. Sajnos idén is ilyesmire számítunk” – mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Petárdát még szilveszter napján is tilos használni, a tűzijátékokat pedig január elseje reggel hat óráig szabad kilőni.