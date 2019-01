A túltartott vadállomány csökkentése hozhat megoldást

2019. JANUÁR 17., CSÜTÖRTÖK A FARKASRÉTI TEMETÕBEN TALÁLTÁK MEG A NYOMOZÓK AZOKAT A HANGANYAGOKAT, AMIK PORTIK TAMÁS ÉS GYÁRFÁS TAMÁS BESZÉLGETÉSEIT RÖGZÍTIK MAGYAR IDÕK. A HANGFELVÉTELEK TARTALMA MEGERÕSÍTI A SPORTVEZETÕ ELLENI ALAPOS GYANÚT ÍRJA A LAP. GYÁRFÁS A GYANÚ SZERINT 21 ÉVE FELBUJTOTTA PORTIK TAMÁST, HOGY GYILKOLTASSA MEG ÜZLETI ELLENFELÉT, FENYÕ JÁNOS MÉDIAVÁLLALKOZÓT. MEGJELENTEK A NEMZETI EGYÜTTMÛKÖDÉSI ALAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI, 5,9 MRD FT-RA PÁLYÁZHATNAK CIVIL SZERVEZETEK 2019-BEN. 5,8 MRD FT-RA PÁLYÁZHATNAK CSALÁD- ÉS GYERMEKORVOSI PRAXISOK ÉS ÖNKORMÁNYZATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK HATÉKONYABB ELLÁTÁSÁRA. EMMI: 6,5 MRD FT-BÓL ALAKÍTANAK KI CSALÁDBARÁT SZÜLÉSZETEKET, A KÓRHÁZAKNAK PÁLYÁZNIUK KELLETT. GULLER ZOLTÁN: MAGYARORSZÁG JOBBAN TELJESÍT, ÉS EZ A TURIZMUS TELJESÍTMÉNYÉN IS LÁTSZIK M1. HORVÁTH ILDIKÓ EMMI-ÁLLAMTITKÁR: 1,5 MILLIÁRD FORINTOS ÖSZTÖNDÍJPROGRAM INDULT EGÉSZSÉGÜGYI HALLGATÓKNAK. MÉG HAT NAPIG LEHET JELENTKEZNI A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMRA, AMELY 10 HÓNAPOS SZAKMAI GYAKORLATRA IS LEHETÕSÉGET AD. TÖBB MINT 300 FELSÕOKTATÁSI FEJLESZTÉSI PROJEKT VALÓSUL MEG 33 INTÉZMÉNYBEN, 280 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKBEN KÖZÖLTE AZ ITM. SZIJJÁRTÓ PÉTER: ÖTSZÁZ ÚJ MUNKAHELYET LÉTESÍTETT AZ FAG DEBRECENI BERUHÁZÁSA. A BRIT MINISZTERELNÖK ÉS KORMÁNYA MEGNYERTE A BIZALMI SZAVAZÁST. THERESA MAY ÉS KORMÁNYA MINDÖSSZE 19 SZAVAZATTAL, 325 TÁMOGATÓVAL 306 ELLENÉBEN KAPOTT BIZALMAT A BRIT PARLAMENT KÉPVISELÕHÁZÁTÓL. THERESA MAY: A BRIT KORMÁNY NEM ÁLLÍTJA LE A BREXIT-FOLYAMATOT A PARLAMENT ELUTASÍTÁSA ELLENÉRE. LEHETSÉGES NAGY-BRITANNIA KIVÁLÁSA HATÁRIDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA, HA LONDON AZT JÓ OKKAL KÉRI KÖZÖLTE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG SZÓVIVÕJE. MOSZKVA BRÜSSZELLEL ÉS LONDONNAL IS KÉSZ AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSRE, FÜGGETLENÜL A BREXITTÕL KÖZÖLTE LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER. NEMZETKÖZI HADGYAKORLATOT TART ÕSSZEL CSEHORSZÁGBAN A NÉGY VISEGRÁDI ORSZÁG HADSEREGE. HÉTEZER SZERB RENDÕR ÉS 250 OROSZ BIZTONSÁGI SZAKEMBER VÉDI VLAGYIMIR PUTYINT CSÜTÖRTÖKI BELGRÁDI LÁTOGATÁSÁN. KIJEV TILTAKOZIK A MOSZKVÁBAN RABOSKODÓ UKRÁN HADITENGERÉSZEK MEGHOSSZABBÍTOTT FOGVA TARTÁSA ELLEN. RÁLÕTTEK EGY UKRÁN KATONAI TEHERAUTÓRA A DONYEC-MEDENCÉBEN, TÍZ KATONA SÉRÜLT MEG. ALKOTMÁNYSÉRTÕ A ROMÁN HÍRSZERZÕ SZOLGÁLAT ÉS A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ÁLLAPÍTOTTA MEG A ROMÁN ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG. TERRORTÁMADÁS ELÕKÉSZÍTÉSE MIATT FOGTAK EL EGY MUSZLIM FÉRFIT SZERBIÁBAN, LAKÁSÁN ROBBANÓSZER ELÕÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS LABORATÓRIUMOT TALÁLTAK. A LENGYEL KORMÁNYPÁRT NEM ÁLLÍT JELÖLTET A MEGGYILKOLT GDANSKI FÕPOLGÁRMESTER HELYÉRE KIÍRANDÓ IDÕKÖZI VÁLASZTÁSON KÖZÖLTE A PÁRTELNÖK. BÁNTALMAZÁS ÉS GYERMEKMOLESZTÁLÁS MIATT ÕRIZETBE VETTEK NÉGY KATOLIKUS SZERZETEST FRANCIAORSZÁGBAN LA VOIX DU NORD. ÖT ÉS FÉL ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE A PKKB AZT A NÕT, AKI MÉG 2016-BAN KOKAIN HATÁSA ALATT HALÁLRA GÁZOLT EGY IDÕS FÉRFIT A XIV. KERÜLETBEN. MEGKEZDÕDÖTT AZ INFLUENZAJÁRVÁNY, A MÚLT HÉTEN KÖZEL HÚSZEZER EMBER FORDULT ORVOSHOZ. A MEGBETEGEDÉSEK MIATT TÖBB FÕVÁROSI ÉS VIDÉKI KÓRHÁZBAN RENDELTEK EL RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALMAT. 3 FORINTTAL DRÁGULT A GÁZOLAJ, A BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZOTT. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY KAMION ÉS EGY KISTEHERAUTÓ AZ M2-ES KOSDI LEHAJTÓJÁNÁL, A KISTEHERAUTÓ VEZETÕJE A HELYSZÍNEN MEGHALT. FIKTÍV SZÁMLÁKAT KIÁLLÍTÓ BÛNSZERVEZETET SZÁMOLTAK FEL A NAV NYOMOZÓI. A CÉGEK 450 M FT KÁRT OKOZTAK A KÖLTSÉGVETÉSNEK, A NYOMOZÓK EGYMILLIÁRD FORINT ÉRTÉKBEN ZÁROLTAK INGATLANOKAT, ÉKSZEREKET, AUTÓKAT. A BKV A FELÚJÍTOTT ÉSZAKI METRÓSZAKASZ ÁLLOMÁSAINAK MÁSODIK FÜSTPRÓBÁJÁT VÉGZI A HÉTEN.