A túlélésről tárgyal majd a Jobbik február végi kongresszusán

Február 23-án lehet a Jobbik rendkívüli kongresszusa – a párt elnöksége erre kéri a választmányt – jelentette be Szilágyi György. A párt szóvivője szerint minderről napokon belül is dönthet a testület. Szilágyi György hozzátette: törvénytelennek tartják az újabb számvevőszéki büntetést is, ezért várhatóan a strasbourgi bírósághoz fordulnak.

„A Jobbik úgy döntött hogy összehív egy rendkívüli kongresszust. Ezen a kongresszuson kívánja megvitatni azt, hogy milyen lehetőségei vannak pártnak egyáltalán a túlélésre ebben a helyzetben, és hogyha nem lesz meg ez a túlélés, akkor, mint pártként, milyen formában folytatjuk az ellenállást. Ezt majd a kongresszuson kitárgyaljuk, és minden valószínűség szerint lesznek új ötletek is” – mondta a szóvivő.