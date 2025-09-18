Keresés

2025. 09. 18. Csütörtök Diána napja
Híradó

Monitor 20:05

Belföld

A Trumpnak dolgozó amerikai cég felmérése szerint vezet a Fidesz-KDNP

2025. szeptember 18., csütörtök 18:31 | Origo

Ha most vasárnap lennének a parlamenti választások, sokkal többen szavaznának a Fidesz–KDNP-re, mint a Tisza Pártra.

  • A Trumpnak dolgozó amerikai cég felmérése szerint vezet a Fidesz-KDNP

A McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató által az Index megrendelésére készített felmérésből kiderül: a Fidesz vezetésével a kormánypártok hat százalékponttal vezetnek a Tisza előtt. A magyarok relatív többsége pedig egyértelműen Orbán Viktort szeretné miniszterelnöknek a múlt héten készült kutatás szerint.

 

Az egyik legismertebb amerikai közvélemény-kutató cég friss felmérése szerint egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson többen szavaznának a Fidesz–KDNP-re, mint a Tisza Pártra. A McLaughlin & Associates – amely Donald Trump felkérésére is többször dolgozott már – által, az Index megrendelésére készített kutatásból kiderül: a kormánypártok támogatottsága 43, míg a Tiszáé 37 százalékon áll.

Biztos Orbán Viktor helye a kormányfői székben

A felmérésből az is kiderül, hogy a magyarok többsége továbbra is Orbán Viktort látná szívesen miniszterelnökként, és a választók várakozásai szerint 2026 után is ő marad a kormányfő.

A Fidesz-KDNP és a  Tisza Párt mellett még a Mi Hazánk Mozgalom, a Demokratikus Koalíció (DK) és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jutna be a parlamentbe a kutatás szerint. Viszonylag alacsonynak mondható a bizonytalanok aránya, mindössze 3 százalék. A kutatók azt is mérték, hogy a magyarok kit választanának szívesebben miniszterelnöknek, erre a kérdésre a válaszadók 45 százaléka Orbán Viktort, míg 36 százalékuk Magyar Pétert jelölte meg.

A Fidesz-KDNP és a Tisza versenyének mutatói

Arra a kérdésre, hogy ki nyeri meg a választást (attól függetlenül, hogy kire szavazna), a válaszadó magyarok 51 százaléka gondolja úgy, hogy Orbán Viktor és 41 százalékuk, hogy Magyar Péter. A megkérdezettek arra a kérdésre, hogy javulni fog-e a gazdaság helyzete a következő időszakban, a válaszadók többsége (3 százalékpont különbséggel) igennel válaszolt.

 

A teljes cikk az Origo oldalán olvasható.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda

