A trianoni békediktátum évfordulójára emlékeztek

Popslágertől a Nagy-Magyarország Parkig. Változatos módon emlékeztek meg az ország vezető politikusai a trianoni békediktátum évfordulójáról. Kövér László, az Országgyűlés elnöke a parlamentben arról beszélt, hogy jövőt nem lehet építeni a mások által táplált bűntudatra, de a magyarokon elhatalmasodó sérelmi tudatra sem. Június 4-e 2010 óta a nemzeti összetartozás napja is.

Az Anna and the Barbies slágere ugrott be Trianonról a miniszterelnöknek. „A jövőt magyar nyelven írják” - üzente Orbán Viktor a nemzetnek a békediktátum 98. évfordulóján a Facebook-on.

A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes maradt az emlékezés hagyományos formájánál. Semjén Zsolt a várpalotai Trianon Múzeum Nagy-Magyarország Parkjában köszöntött határon túli magyar fiatalokat.

„Ebben az Országgyűlésben megtestesül minden magyar politikai akarata, a külhoni magyarság politikai akarata is, és milyen nagy dramaturg a gondviselés, hogy immár másodszor, a külhoni magyarok szavazatai billentették át a kétharmad felé a polgári-keresztény nemzeti tábornak a győzelmét” – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.

A Jobbik új elnöke az ezeréves határra utazott. Sneider Tamás Gyimesből jelentkezett a trianoni évfordulón. „Ha megkapják az elszakított magyarok azokat az autonómiajogokat, azokat az önrendelkezési jogokat, amiket kívánnak, akkor hiszem és vallom, hogy hosszú-hosszú időre, száz évekre stabilitás költözhet a Kárpát-medence. Egy olyan stabilitás, amely egyben a demokrácia fokmérője is lesz, hiszen ahol az önrendelkezési jogok garantálva vannak, ott demokratikus társadalmak működnek” – mondta Sneider.

2010-ben az akkor hatalomra került Fidesz-KDNP első dolga volt, hogy június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánítsa.