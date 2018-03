A tótkomlósi diákok is kaptak Simonka pólóiból

Battonya után a tótkomlósi Jankó János Általános Iskola és Gimnázium diákjainak is vitt a Facebook-oldalát népszerűsítő pólókból Simonka György. A fideszes országgyűlési képviselő erről az iskolafejlesztésről szóló ünnepség után beszélt a Hír TV-nek. Simonka a pólók mellett a majdani közösségi tér látványrajzát is az iskolának ajándékozta. A közel 800 millió forintos beruházásban műfüves sportpálya, tornaterem, közösségi tér és ebédlő is épül.

