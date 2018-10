„A törvény szigorítása a hajléktalanok visszailleszkedését segíti”

Október 15. az idei évben két szempontból is fontos a hajléktalanellátásban dolgozók és a hajléktalanok számára. Az ellátórendszerben ekkor kezdődik a téli szezon,amire a jó idő ellenére már most készülnek a szakdolgozók. Emellett idén ez a dátum az új törvényi szabályozás bevezetésének kezdete is, amikortól is az életvitelszerű utcai lét akár elzárással is büntethető.