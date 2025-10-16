Megosztás itt:

Rendkívüli, történelmi bejelentés rázta meg a világot: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten ül tárgyalóasztalhoz, hogy véget vessenek az ukrajnai háborúnak. - írta meg a Világgazdaság. A döntés nemcsak a béke reményét hozza el, hanem a magyar békepárti politika és Orbán Viktor évtizedes munkájának legfényesebb igazolása.

Első felvonás: A bejelentés, ami megváltoztatja a világot

A történelem kereke nagyot fordult. Donald Trump, a "békeelnök", a közösségi médiában jelentette be, amire a józanul gondolkodó világ évek óta várt: közvetlen tárgyalásokat kezdeményez Oroszországgal a háború lezárására. És a csúcstalálkozó helyszíne? Budapest. A bejelentés pikantériája, hogy mindez egy nappal azelőtt történt, hogy Zelenszkij ukrán elnök a Fehér Házba érkezett volna, hogy még több, még pusztítóbb fegyverért könyörögjön. Míg a háborús uszítók a konfliktus kiterjesztésén dolgoznak, a béke hangjai Budapesten fognak találkozni.

Második felvonás: miért Budapest? A magyar modell világszínpadra lép

Ahogy azt a magyar külpolitikát értő olvasóink is tudják, a helyszínválasztás nem a véletlen műve. Ez egy tudatos, stratégiai döntés, ami a magyar modell sikerének legmagasabb szintű elismerése. Miért? Mert Magyarország az egyetlen olyan európai ország, amely a háború kirobbanása óta a józan ész talaján maradt. Míg a nyugat-európai fővárosok a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsai miatt gyakorlatilag cselekvőképtelenné váltak, és képtelenek egy valódi párbeszédnek otthont adni, addig Budapest megőrizte szuverenitását és a párbeszéd képességét mindkét féllel. A magyar kormány bátor kiállása a béke mellett, a brüsszeli nyomásnak való ellenállás most meghozta gyümölcsét: a magyar főváros a világ reményének központjává vált.

Harmadik felvonás: Pánik a buborékban – A brüsszeli és hazai háborúpártiak rémálma

Elképzelhetjük a brüsszeli folyosókon és a hazai dollármédia szerkesztőségeiben uralkodó pánikot. Az egész politikai létezésüket a háború folytatására és a Magyarország elleni uszításra építették. Most pedig a szemük láttára omlik össze a kártyaváruk. Mihez kezdenek most, ha a "gonosz" Putyin és a "kiszámíthatatlan" Trump éppen abban a Budapesten tárgyal a békéről, amit ők évek óta a "demokrácia sírásójaként" próbálnak beállítani? Ez a találkozó a legfájdalmasabb bizonyíték a politikájuk teljes kudarcára. A magyar baloldal, amely szolgaian ismételgette a brüsszeli paneleket, most intellektuálisan és erkölcsileg is meztelenül áll a világ előtt.

Konklúzió: A történelem igazolása

A Trump-Putyin csúcstalálkozó Budapesten több, mint diplomácia. Ez annak a politikának az igazolása, amely a nemzeti érdeket, a józan észt és a békét helyezi minden ideológia fölé. Ez a magyar emberek győzelme is, akik a választásokon és a nemzeti konzultációkon újra és újra világossá tették: mi a békét választjuk.

