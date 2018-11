A töredékét sem látni, mennyi pénz folyik el a migránskártyákra

Halász János szerint hatalmas nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek a migránskártyák, mert terrorcselekményekre is felhasználhatják. A politikus hozzátette: az egyik nyilvános brüsszeli beszámoló szerint csak tavaly 58 millió eurót, vagyis 18 milliárd forintot osztottak szét ilyen módon. Egy másik migránskártya-programba pedig Soros György fizetett be 500 millió dollárt, vagyis 150 milliárd forintot.

„Ez csak a jéghegy csúcsa, valószínűleg csak a töredékét látjuk azoknak a pénzeknek, amelyek valójában a migránskártyákra folynak. Továbbra is várjuk a válaszokat az Európai Bizottság elnökétől, hogy az európai adófizetők pénzéből mennyit fordítanak a migránskártyákra, hányan kapnak ilyet és hogyan, milyen módon ellenőrzik a migránskártyán lévő összegek felhasználását” – sorolta Halász János.

A politikus emlékeztetett, hogy az elmúlt években Magyarországon keresztül is érkeztek olyan terroristák Európába, akik migránsnak mondták magukat, és terrorcselekményeket követtek el. Ennek a veszélye most is fennáll, a balkáni útvonalon jelenleg is 70 ezer migráns vándorol Európa, illetve Magyarország felé, emelte ki, hozzátéve: valamennyien Görögország felől érkeznek, ahol az ENSZ és „bizonyos Soros-szervezetek” támogatásával folyó úgynevezett migránskártya-programban megkapják a pénzzel feltöltött bankkártyákat.

„Köztük most is lehetnek, és minden bizonnyal vannak is terroristák, a migránskártyákból hozzájuk is kerülhet, ami óriási biztonsági kockázatot jelent” – hangsúlyozta.

Halász János közölte: az ENSZ-hez és az Európai Bizottsághoz intézett kérdéseikre eddig nem kaptak választ, így pontosan azt sem lehet tudni, hogy hányféle migránskártya létezik, és azokra eddig mennyi pénzt utaltak már át. „Továbbra is várjuk a válaszokat az Európai Bizottság elnökétől, hogy az európai adófizetők pénzéből mennyit költenek erre, hányan kapnak ilyen bankkártyát, és hogyan ellenőrzik a kártyán lévő pénz felhasználását” – fogalmazott a Fidesz frakciószóvivője.