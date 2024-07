A tiszti főorvos engedélyezte a kémiai szúnyoggyérítést

Az időjárás miatt elárasztották az országot a szúnyogok, emiatt az elmúlt 30 napban több mint háromszor annyian kerestek rovarriasztókat, és több mint kétszer annyian elektromos rovarcsapdákat – írja az Árukereső a közleményében. A katasztrófavédelem és a népegészségügyi központ pedig arra is felhívja a figyelmet, hogy természetes úton is érdemes féken tartani a szúnyogok szaporodását az otthonunkban.

