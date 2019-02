A tisztázás, vagy a maszatolás irányába mozdul-e az ellenzék?

Sokkal hihetőbb a téma egy vezető rabbi szájából, mintha politikusok akarnák megválaszolni az antiszemitizmus kérdését – mondja Kacsóh Dániel, aki abban is teljesen egyetért Köves Slomóval, hogy totálisan elhitelteleníti a baloldal politikáját a mostani közeledési folyamat. Visszatekintve a 2012-es tüntetésre, ami Gyöngyösi Márton most újra felszínre került ominózus kijelentése kapcsán létrejött, elhangzott a most kiegyező politikusok szájából az a mondat többször is, hogy a Jobbikkal soha nem fognak össze. Ezen a tüntetésen az a Bajnai Gordon is felszólalt, aki Karácsony Gergely nagy támogatója most. Nem telt el olyan sok idő azóta, hogy nácikkal soha, és hogy ezek szerint nácikkal mégis - mondta a Magyar Hírlap szerkesztője.

Bita Dániel szerint a baloldalnak kötelessége tisztázni a viszonyát a Jobbikkal. Ez a baloldalnak nehezen, sőt egyáltalán nem megy, ami szerintem egy probléma, elsősorban hitelességi probléma, nem csak a baloldalnak, de a Jobbiknak is, mindkét félnek – véli a 24.hu szerkesztője, aki úgy véli, hogy normális kérdésekre kell tudni válaszolni. Ha még csak ha azt hallanánk, hogy elhisszük hogy megváltoztak, de jórészt semmit se mondanak, vagy összevissza beszélnek – gondolja Bita Dániel, aki szerint az is kérdéses, hogy miként lehet véghezvinni a néppártosodást egy nácival .