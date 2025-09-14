Keresés

2025. 09. 14. Vasárnap
A tiszások átlépték a vörös vonalat – így élte meg Császár Attila a Kötcsén rázúduló gyűlöletcunamit + videó

2025. szeptember 14., vasárnap 11:29 | MTI
fenyegetés Kötcse Magyar Péter Tisza Párt

A Tisza Párt múlt heti kötcsei rendezvényén a párt aktivistái szorosan körbevették, verbálisan folyamatosan inzultálták, akasztással fenyegették az M1 stábját, ami jelentősen akadályozta az újságírókat munkájuk elvégzésében - mondta a közmédiát tudósító riporter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

  • A tiszások átlépték a vörös vonalat – így élte meg Császár Attila a Kötcsén rázúduló gyűlöletcunamit + videó

Császár Attila úgy fogalmazott: a Tisza Párt rendezvényén a nyilvánosság csak a parkolóig tartott, a rendezők és aktivisták háromszori kísérlet után sem voltak hajlandók beengedni az M1 stábját Magyar Péter gyűlésére. Amikor pedig mégis bejutottak a kordonokkal körülzárt területre, elmondása szerint annyira körbezárták őket, hogy szinte mozdulni sem tudtak.

"Ez a szabad mozgás, illetve a munkavégzés rovására ment, korlátoztak minket a munkánk elvégzésében. Aztán a déli híradó bejelentkezése előtt a rendőrségnek is be kellett avatkoznia, mert - ahogy viccesen akkor megjegyeztem a körülöttünk állóknak - lassan többen vettek bennünket körül, mint ahányan Magyar Péter rendezvényére érkeztek, és feltartották a forgalmat" - mondta.

Császár Attila ismertetése szerint az aktivisták "kemény magja" a rendezvény után mindenhová követte a közmédia stábját, végül a településen egy kis parkban történt az az incidens, amelynek során életveszélyesen megfenyegették a stábot. Itt hangzott el a "Gyerekek könyörgöm, akasszuk fel!" mondat, amit Császár Attilának szántak.

"Szerintem ami történt, példa nélküli, átléptek egy olyan vörös vonalat, amire eddig a rendszerváltás óta, de mondhatni, még a kádári időkben se nagyon volt példa"

- vélekedett a riporter.

Császár Attila kérdésre elmondta azt is: a fórum helyszínén néhány "provokatív figurát" vélt felfedezni, akik "újságírónak mondták magukat", később viszont azt tapasztalta, hogy olyan cikkek és videók is megjelentek, amelyeknek készítőit ő maga nem látta, vagy a körülmények miatt nem láthatta.

Az újságíró sérelmezte, hogy a tudósításokban egyáltalán nem álltak ki a közmédia munkatársai, vagy "az általuk sűrűn hangoztatott" sajtószabadság mellett.

"Én is azt gondolom, hogy a 21. században demokráciának kell lennie, mindenki szabadon mondhassa el a véleményét, de akkor, amikor már olyanokat, akik a munkájukat végzik, újságírókat vegzálnak, verbálisan fizikai tettlegességgel fenyegetnek, nos, akkor szerintem ki kéne állnunk egymásért (...), de nem tették" - mondta.

Császár Attila az eset kapcsán felidézte, hogy a Magyar Újságírók Szövetsége elnöke, Kocsi Ilona egy interjúban aggasztónak nevezte, de még nem tartotta veszélyesnek, ami történt. A MÚOSZ elnöke szerint ugyanis az akasztással fenyegetők "nyilvánvalóan nem gondolták komolyan", amit kiabáltak.

"Véleményem szerint (...) ha ugyanez a szituáció mondjuk a Népszava vagy az RTL egyik újságírójával történt volna, képletesen szólva az országhatárok négy sarka izzana és égne, és azonnali távozásra szólítanának fel mindenkit is"

- fogalmazott a közmédia riportere.

Hozzátette: reméli, hogy az eljárás precedens értékű lesz, mert jelenleg nincs védelme az újságíróknak.

Felidézte: Magyar Péter egy augusztusi posztjában "belengette", hogy börtönbe kell zárni újságírókat. Császár Attila szerint a Tisza Párt elnöke "valószínűleg a neki nem tetsző jobboldali újságírókra gondolhatott".

"Bízom benne, hogy a hatóságok meg fogják fékezni ezt a fajta verbális és politikai atrocitást, annak érdekében, hogy a hasonló esetek jövőben ne váljanak tettlegessé" - hangoztatta az újságíró.

A héten Császár Attila a HírTV Monitor című műsorában idézte fel a kötcsei találkozó eseményeit: 

Újabb tiszás öngól + videó

Újabb tiszás öngól + videó

 Egy jó házasságban is lemondunk a szuverenitásunk bizonyos részeiről – így érvelt egy pártrendezvényen Tarr Zoltán amellett, hogy Magyarországnak fel kell adnia az önrendelkezés egy részét az Európai Unióban.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

