A Tisza-vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!

A bírósági döntés, ami a vezér haragját kiváltotta

A politikai harc egy új, drámai szintre lépett! A fővárosi törvényszék elutasította Magyar Péter helyreigazítási kérelmét, amit az Index nevű portál ellen indított. A per a kiszivárgott Tisza-adó tervekre vonatkozott, amelyek súlyos adóemeléseket tartalmaztak. A bíróság nem csak elutasította a Tisza-vezér kérelmét, de döntése értelmében a Tisza Pártnak még perköltséget is kell fizetnie az indexnek, 200 ezer forint plusz áfa értékben.

Magyar Péter azonnal radikális hangnemre váltott, az ítéletet a "jogállam totális megcsúfolásának" nevezte, és kijelentette, hogy az "a diktatúrákat idézi". A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a tárgyalást politikai performansz kísérte, 20–30 aktivista próbált nyomást gyakorolni a bíróságra, sikertelenül.

„Ezek szerint holnap bármelyik sajtótermék megírhatja egy általa hamisított dokumentumra hivatkozva, hogy Orbán Viktor embert akar ölni.” – tette hozzá Magyar Péter, ezzel nyíltan fenyegetve és megkérdőjelezve az igazságszolgáltatás függetlenségét.

Brutális számok: orvosok, tanárok, átlagemberek buknak a Tisza-adóval

A bírósági per a Tisza Párt adóemelési, megszorító tervei miatt indult, amelyeket a portál fedett fel. A kiszivárgott tervek rávilágítottak, milyen súlyos terheket róna a Tisza-adó a magyar családokra. a tervezetben többek között szerepel:

többkulcsos adórendszer bevezetése.

a társasági nyereségadó 9 százalékról 25 százalékra emelése.

megtakarításaink közül számos, jelenleg adómentes tőkejövedelem 20–40 százalékos adóval való sarcolása.

A pénzügyi csapás a dolgozókat éri a leginkább. A Tisza-adóval már azok a magyarok is sok pénzt veszítenének, akik valamivel több mint négyszázezer forintot visznek haza minden hónapban.

A Tisza-vezért a saját emberei buktatták le: rezsicsökkentés, anyák adómentessége

Bár hivatalosan cáfolni igyekeztek az adóemelési terveket, Magyar Pétert a saját, belső emberei leplezték le. A Tisza alelnöke, Tarr Zoltán nem csak azt fecsegte ki, hogy a párt nem mond el mindent a választóknak, mert "ha kiderülne az igazság, akkor megbuknak", hanem azt is, hogy sok kérdésben az európai néppárt álláspontja a mérvadó.

Súlyosabb tények derültek ki Surányi György volt jegybankelnök előadásából is:

eltörölnék a rezsicsökkentést

eltörölnék az anyák adómentességét

az áfacsökkentés, amit magyar péter beígért, nem megvalósítható

Mindezek után Deák Dániel, a 21. század intézet vezető elemzője hívta fel a figyelmet arra, hogy a tiszások amatőr módon próbálják eltüntetni az internetről a kellemetlen felvételeket, ami csak tovább rontja hitelességüket.

Az Index bocsánatkérést követel: rágalmazó posztok a közösségi médiában

A bírósági ítélet után az Index hivatalos közleményt adott ki, amiben nyilvános bocsánatkérést követelnek Magyar Pétertől. A lap szerint a politikus a bírósági ítélet előtt a közösségi médiát rágalmazó posztokkal szórta tele, és megfenyegette a munkatársakat is.

"Az Index elvárja Magyar Métertől, hogy nyilvánosan kérjen elnézést szerkesztőségünktől, megfenyegetett munkatársainktól, törölje azokat a rágalmazó posztokat, amelyekkel teleszórta a közösségi médiát a bírósági ítélet előtt." A kérdés nyitott: a Tisza-vezér folytatja a támadásokat az igazságszolgáltatás ellen, vagy szembenéz a Tisza-adó lebukásának következményeivel? Az adóemelések réme azonban továbbra is ott lebeg a magyar családok feje felett.

Teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

Fotó: Facebook