A Tisza új, egészségügyért felelős politikusa kórházi osztályok bezárásáról értekezett

2025. október 07., kedd 08:57 | Origo
egészségügy Tarr Zoltán Szentkirályi Alexandra Tisza Párt kórházak bezárása kórházi osztályok bezárása

A Tisza párt új egészségügyért felelős politikusa szerint nem szabad minden kórházi osztályt fenntartani, ha ott kevés a beavatkozás. Szentkirályi Alexandra szerint ezzel a kisebb városok járnának pórul, mert bezárások és elbocsátások jöhetnek.

  • A Tisza új, egészségügyért felelős politikusa kórházi osztályok bezárásáról értekezett

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

A Tisza párt új egészségügyért felelős politikusa egy interjúban arról beszélt, hogy meg kell fontolni, milyen kórházi osztályokat érdemes fenntartani. Példaként említette, hogy ha egy szülészeten évente csak néhány száz szülés történik, az szerinte „nem jó és betegbiztonsági szempontból nem fenntartható”. Hasonlóan vélekedett az ortopéd sebészetekről is: „Ha én évente csak 10 vagy 12 térdprotézist operálok, akkor nem vagyok és nem is lehetek jó sebész.”

A kijelentések Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője szerint jól mutatják, mire készül a Tisza párt az egészségügyben. Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: Mennyi mindenen gondolkodnak el a Tiszában! A Tisza új egészségügyért felelős politikusa bemutatkozó interjújában kórházi osztályok bezárásáról értekezett, ahol szerinte nincs elég beavatkozás, oda nem kell orvos, nem kell osztály. Szentkirályi hozzátette: a kisebb települések kórházai pórul járnának, a betegeknek messzebbre kellene utazniuk.

A politikus bejegyzése szerint a Tisza párt egészségügyi irányvonala kísértetiesen egybecseng Tarr Zoltán múlt héten kiszivárgott szavaival, miszerint túl sok a kórházi ágy Magyarországon.

Szentkirályi Alexandra összegzése szerint a Tisza párt egészségügyi elképzelése három dologban foglalható össze: kevesebb kórházi ágy, osztályok bezárása és orvosok elbocsátása.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI 

 

 

