A Tisza-projekt rémálma: szombaton indul a DPK országjárása – A Hír TV élőben közvetít

Háború Ukrajnában - Hozzá lehet-e nyúlni a befagyasztott orosz vagyonhoz? + videó

A fantom-jelöltek klubja – Miért kell titokban fotózni a Tisza Párt embereit? + videó

Jövőre érkezik a 14. havi nyugdíj első negyede, de nem mindenki örül a juttatásnak + videó

A tükörbe nézés elmaradt? A Telex nem érti, miért nem nyilatkozik nekik a kormányfő

Így tüntetik el a tanúkat? Ukrán fantomcég fizetett 290 milliós óvadékot a pénzmosókért

Tragédia Stockholmban: ismét leszállt az "ismeretlen okok" köde egy nyugati nagyváros felett

Piros lap után bizonytalanság: akár súlyos döntést is hozhat a FIFA Ronaldóról

Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár

Az olasz statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint az elmúlt négy évben, 25 százalékkal emelkedett meg az alapvető élelmiszerek ára. Az orosz–ukrán krízis még mindig erőteljesen érezteti a hatását a fogyasztáson.

Bár a BBC bocsánatot kért a Trump elleni manipulációért, a lemondott vezér, Tim Davie, még a bukásában is "fantasztikus munkájukat" dicsérte.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.