A Tisza-projekt rémálma: szombaton indul a DPK országjárása – A Hír TV élőben közvetít
2025. november 14., péntek 19:29
Amíg a "dollárbaloldal" és a brüsszeli "projektek" (mint a Tisza Párt) külföldi pénzből és rejtett castingokon szerveződnek, a nemzeti oldal a nyílt, közösségi összefogásra épít. A csaknem 100 ezer tagot számláló Digitális Polgári Körök Győrben kezdi meg az országjárást. Céljuk a digitális tér védelme és a nemzeti érdek képviselete.
Az olasz statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint az elmúlt négy évben, 25 százalékkal emelkedett meg az alapvető élelmiszerek ára. Az orosz–ukrán krízis még mindig erőteljesen érezteti a hatását a fogyasztáson.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Erről beszélt Sulyok Tamás pénteken, miután a horvát köztársági elnököt fogadta. A magyar államfő részletezte: a két ország között jelenleg is folyamatos és széles körű együttműködés van, különösen a kisebbségek védelme, az energiaellátás, a gazdaság, valamint a határon átnyúló infrastruktúra fejlesztése terén.