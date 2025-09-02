A Tisza Pártot támogatja a Momentum legújabb elnöke + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Magyar Péter egy szélhámos, a szélhámosok legnagyobb okoságát csinálja, olyan ígéreteket tesz, amelyek miatt a hívei saját magukat csapják be – hívta fel rá a figyelmet Pityinger László Dopeman a HírTV Monitor című műsorában hétfő este.
A Magyar Nemzeti Bank is támogatja az Otthon Start programot és már 31 éves kor felett is elég tíz százalék önerő a kedvezményes hitel igényléséhez - erről írt közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
A miniszterelnök a Harcosok Klubjában üzent. „A politikában a teljesítmény és a bizalom számít, a Tiszánál viszont teljesítmény eddig sem volt, a bizalmat pedig szétverik a lebukások” – fogalmazott Orbán Viktor.