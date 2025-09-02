A Tisza Pártot támogatja a Momentum legújabb elnöke + videó

RENDKÍVÜLI - Sokk Csehországban: Merénylet a volt miniszterelnök ellen, kórházban van

Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a barátját ért támadást + videó

Itt a Tisza újabb kínos vallomása: „Azt kérték, ne beszéljünk Ukrajnáról és LMBTQ-ról”

A jelenség óriási hatással lehet a globális és hazai időjárásra.

Az orosz elnök arról is beszélt, hogy szerinte az európai vezetők állításai, hogy Oroszország támadást szervez Európa ellen, pusztán hisztériakeltésre jó.

Vigyázat, csapda! – alaposan beetette híveit Magyar Péter Dopeman szerint + videó Magyar Péter egy szélhámos, a szélhámosok legnagyobb okoságát csinálja, olyan ígéreteket tesz, amelyek miatt a hívei saját magukat csapják be – hívta fel rá a figyelmet Pityinger László Dopeman a HírTV Monitor című műsorában hétfő este.

Az Otthon Start Program elindult, az érdeklődés pedig hatalmas a kedvezményes, hitel iránt + videó A Magyar Nemzeti Bank is támogatja az Otthon Start programot és már 31 éves kor felett is elég tíz százalék önerő a kedvezményes hitel igényléséhez - erről írt közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.