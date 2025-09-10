Keresés

Belföld

A Tisza párt új alelnöke szerint a Bokros-csomag mentette meg Magyarországot + videó

2025. szeptember 10., szerda 19:20 | Hír TV

A Bokros-csomag a magyar gazdaságtörténet legdurvább megszorító intézkedéscsomagja volt - jelentette ki a nemzeti közszolgálati egyetem professzora. Lentner Csaba közgazdász emlékeztetett, hogy a megszorító csomag miatt jelentősen csökkent a magyarok életszínvonala.

