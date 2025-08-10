Keresés

2025. 08. 10. Vasárnap Lőrinc napja
Belföld

A Tisza Párt továbbra sem határolódik el Fleck Zoltántól + videó

2025. augusztus 10., vasárnap 15:00 | HírTV

Annak ellenére sem, hogy amit tett az ELTE oktatója az bűncselekménynek számít – mutatott rá Lánczi Tamás.

  • A Tisza Párt továbbra sem határolódik el Fleck Zoltántól + videó

Fleck Zoltán, jogász, szociológus: "Ha egy ellenzéki párt nyer a választásokon, tegyük fel, hogy sikerül relatíve tisztán tartani a választást, tehát nem tudnak mást tenni, mint kihirdetik a győztest aznap éjszaka. Ettől még nincs kormány, meg nem alakult meg semmi. De azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol (könnyen mondom, mert nem vagyok politikus, tehát nem az én felelősségem!), ahol ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt - konkrétan a köztársasági elnököt."

Az ELTE ugyan elhatárolódott az oktató kijelentéseitől, arra azonban továbbra sem adnak választ, hogy indítanak-e vizsgálatot Fleck Zoltán kijelentései ügyében, illetve etikai bizottság elé fogják-e idézni az egyetem oktatóját. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint az egyetem oktatójának megnyilvánulása nem maradhat következmények nélkül.

Lánczi Tamás, elnök, Szuverenitásvédelmi Hivatal: "A fennálló alkotmányos rend megdöntésére szervezkedni, erre buzdítani, erre felszólítani másokat nyilvános politikai rendezvényen ez nem fér bele. Itt nem ízlésbeli dolgokról, nem politikai kérdésről van szó. Fleck Zoltán egész egyszerűen átlépett egy határt, amit azt gondolom, hogy egy demokráciában, egy jogállamban nem lehet átlépni."

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke rámutatott: a rendezvény szervezője, vagyis a Tisza Párt a mai napig nem határolódott el Fleck Zoltántól.

 

Kapcsolódó tartalmak

