A Tisza Párt tanácsadója szerint nem kellenek a fix három százalékos hitelek + videó

Megosztás itt:

A tiszás tanácsadóvá avanzsált Surányi György néhány napja arról beszélt, hogy nem kellenek a fix három százalékos hitelek még akkor sem, ha ezekre igényt tartanak emberek. Ezután Magyar Péter embere azt mondta: a fix 3%-os kamatok valójában pedig azt jelentik, hogy olyan vállalkozásoknak nem kell lehúzniuk a rolót, amik már rég versenyképtelenek. A Fidesz frakciószóvivője azt mondta: az eset nem egyedi, már többször kiderült, hogy a tiszás tanácsadók nem a magyarokért dolgoznak, helyette megszorításokat megszorításokra halmoznának.