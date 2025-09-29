Keresés

Belföld

A Tisza Párt tanácsadója szerint Magyarországnak részt kellene vennie a migránsokat szétosztó kvótarendszerben + videó

2025. szeptember 29., hétfő 10:51 | Origo
Bod Péter Ákos podcast migránsok Tisza Párt uniós migráns paktum migráns kvótarendszer

Újabb nyilatkozat kavart vihart a migrációs vita körül: Bod Péter Ákos, a Tisza Párt tanácsadója egy podcastben arról beszélt, hogy a jövőben Magyarországnak el kell fogadnia az uniós migrációs paktumot, és a határon belül kell lefolytatni a menedékjogi eljárásokat.

  A Tisza Párt tanácsadója szerint Magyarországnak részt kellene vennie a migránsokat szétosztó kvótarendszerben

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Bod Péter Ákos szerint a jelenlegi magyar álláspont kizárólag a „presztízsveszteség” elkerüléséről szól, és emiatt fizet hazánk napi 1 millió eurós bírságot az Európai Bíróság döntése nyomán. Úgy vélte, egy új kormánynak – nyilvánvalóan a Tisza-kormányra utalva – biztosan változtatnia kell ezen – írja az Ellenpont.

A tanácsadó kijelentette: a jövőben bele kell menni a Brüsszel által erőltetett politikába, ami a migránsok beengedését és szétosztását jelentené. Az EU-s paktum alapján Magyarországnak saját területén kellene lebonyolítania az eljárásokat, és részt kellene vennie a kvótarendszerben.

A magyar kormány ugyanakkor következetesen elutasítja ezt az utat. Orbán Viktor többször kijelentette: „Ha egyszer beengeded a bevándorlókat, nincs visszaút. Ebből az utcából nem lehet kijönni.” A kabinet álláspontja szerint a migráció súlyos következményekkel járna: bűnözést, terrorizmust és szociális problémákat hozna magával.

