A Tisza Párt szimpatizánsai provokálták a HírTV munkatársát + videó

A Kötcsén dolgozó stábunkat, illetve Futó Boglárka riporterünket keményen provokálta a Tisza Párt több szimpatizánsa. E szavakkal illették őket: "Hazudik a Hír Tv, hazudsz, hazudsz Bogi, hazudsz Bogi, ne hazudj, ne hazudj, ne hazudj. Hazudik a TV, hazudik a TV, otthon beszélgess, eltévesztetted a házszámot, a fideszesek arra vannak, hazudik a tv, hazudik a tv, viszontlátásra. A kameraszámot szeretnénk ellenőrizni. Rendőr, hol a rendőrség ellenőrizni kéne a kameraszámot."