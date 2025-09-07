Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 07. Vasárnap Regina napja
Jelenleg a TV-ben:

Két emelet boldogság

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A Tisza Párt szimpatizánsai provokálták a HírTV munkatársát + videó

2025. szeptember 07., vasárnap 12:00 | HírTV

Kötcsén Futó Boglárka kollégánkat Magyar Péter követői kemény szavakkal illették.

  • A Tisza Párt szimpatizánsai provokálták a HírTV munkatársát + videó

A Kötcsén dolgozó stábunkat, illetve Futó Boglárka riporterünket keményen provokálta a Tisza Párt több szimpatizánsa. E szavakkal illették őket: "Hazudik a Hír Tv, hazudsz, hazudsz Bogi, hazudsz Bogi, ne hazudj, ne hazudj, ne hazudj. Hazudik a TV, hazudik a TV, otthon beszélgess, eltévesztetted a házszámot, a fideszesek arra vannak, hazudik a tv, hazudik a tv, viszontlátásra. A kameraszámot szeretnénk ellenőrizni. Rendőr, hol a rendőrség ellenőrizni kéne a kameraszámot."

További híreink

Vérhold és teljes holdfogyatkozás lesz ma este, mutatjuk, mikor kémlelje az eget!

Tájékoztató kampányt indít a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza Párt brutális adóemelési terveiről + videó

Özönlenek a gratulációk: számtalan híresség gratulált Krausz Gábornak és Mikes Annának

Magyar Pétert ott találta el a kötcsei valóság, ahol a legjobban fáj

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője: Ebben a gyönyörű ruhában vonult oltár elé Anna - Fotók!

Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket

Magyar Péter nagyot koppant

A Trónok harca sztárja több mint fél tonnát emelt meg, a közönség sokkot kapott – videó

Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat

További híreink

Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat

Ezek a témák kerülhetnek a fókuszba Orbán Viktor beszédében ma Kötcsén

Példátlan fordulat Kötcsén: Orbán Viktor bejelentései alapjaiban rázzák fel Magyarországot – és a világ is figyel

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Nawrocki megalázta az Európai Uniót, rögtön kitört a botrány
2
Ezek a témák kerülhetnek a fókuszba Orbán Viktor beszédében ma Kötcsén
3
A németek hazaküldenék a náluk tartózkodó, katonakorú ukrán férfiakat
4
Magyar Péter is Kötcsére hirdetett megmozdulást a mai nap során + videó
5
A Tisza Párt Kötcsén próbál taktikázni
6
A Tisza Párt szimpatizánsai provokálták a HírTV munkatársát + videó
7
Rettenetes tragédiát okozott egy víziló
8
Országos sztrájkkal akarják Macront kibillenteni pozíciójából
9
A magyar válogatott már a második percben megszerezte a vezetést Varga Barnabás góljával
10
Gulyás Gergely: Megölésére való felhívást és felszólítást el kell utasítani + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!