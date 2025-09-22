Keresés

2025. 09. 22. Hétfő
Belföld

A Tisza Párt „szeretetországa” már fegyverekkel is párosul: gyerekek is veszélyben a tiszás rendezvényeken

2025. szeptember 22., hétfő 21:20 | Magyar Nemzet

Ruszin-Szendi Romulusz bukott vezérkari főnök, a Tisza Párt fegyvermániás alelnöke nyíltan fenyegetőzött, és most kiderült, a szavai mellé tetteket is társít: fegyverrel járt politikai rendezvényekre. A miniszterelnök is felemelte a szavát a politikai erőszak ellen.

  • A Tisza Párt „szeretetországa” már fegyverekkel is párosul: gyerekek is veszélyben a tiszás rendezvényeken

A magyar politikai életben ritkán látott botrány rázta meg a Tisza Pártot, amikor kiderült, hogy Magyar Péter egyik legközelebbi bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz, volt vezérkari főnök fegyverrel jár politikai fórumokra. A helyzetet súlyosbítja, hogy a fegyvermániás politikus fiatalkorúak közelében mutogatta a fegyverét. Ez a viselkedés nemcsak törvénytelen, de mélységesen elfogadhatatlan és veszélyes.

 Fegyverek és fenyegetések: a "szeretetország" igazi arca

 Budai Gyula miniszteri biztos feljelentést tett az ügyben, miután sajtóértesülések szerint Ruszin-Szendi Romulusz nemcsak Szeghalmon, hanem egy másik Tisza Pártos fórumon is fegyverrel jelent meg. Magyar Péter azóta beismerte, hogy valóban fegyver volt a volt vezérkari főnöknél, amit a rendőrség már le is foglalt.

Ez a botrány teljesen ellentmond a Tisza Párt által hirdetett „szeretetország” képének. A valóság az, hogy a Tisza Párt vezetőiből arrogancia és erőszak árad. Ruszin-Szendi korábbi kijelentései is riasztóak: „Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.” Majd egy hajdúsámsoni fórumon nyíltan fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

Teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

 

 

 

Miért elfogadhatatlan ez?

 

A helyzet mélyen felkavaró és elfogadhatatlan. Egy politikai vezetőnek, aki a népet szolgálja, nem a félelemkeltés, hanem a párbeszéd és a megoldások keresése a feladata. Magyar Péter és köre azonban az erőszakot, a fenyegetést és a lincshangulatot választotta. Ahelyett, hogy nyugalomra, mértékletességre és békére szólítanának fel, nyíltan a fizikai erőszak eszközével fenyegetőznek.

A legfelháborítóbb, hogy mindez gyermekek közelében történt. Egy olyan politikai mozgalom, amely a jövőt építené, nem teheti ki a fiatalokat a fegyverek és az erőszak látványának. A szülőknek és a nagyszülőknek joguk van arra, hogy megvédjék gyermekeiket a gyűlölet és az agresszió szellemétől. A Tisza Párt ezen magatartása nemcsak veszélyes, de a felelőtlenség határát súrolja. Ez a botrány egyértelműen leleplezi a Tisza Párt valódi arcát: a „szeretetország” csak egy illúzió, a valóságban a fegyverek, a fenyegetések és a politikai erőszak eszközeivel élnek.

