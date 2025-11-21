Keresés

Belföld

A Tisza Párt szeretetnyelve: B@sszák meg az újságírók! – Trágár ámokfutásba kezdett Magyar Péter borsodi jelöltje

2025. november 21., péntek 15:00 | Tűzfal csoport

Megérkezett a "tisza" kultúra a magyar közéletbe, és az eredménytől még a sokat látott kocsmárosok is elpirulnának. Zemenszky Kitti, Magyar Péter Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei jelöltje egyetlen Facebook-poszttal bizonyította, mit értenek ők "új politikai kultúra" alatt: trágár szitkozódást ("b@sszák meg"), újságírók "pincsifirkászozását" és a holokauszt ízléstelen relativizálását. A Tűzfalcsoport leplezte le az ámokfutást.

Tűzfalcsoport legfrissebb leleplezése bepillantást enged a Tisza Párt "boszorkánykonyhájába", és a látvány – finoman szólva – gyomorforgató. Zemenszky Kitti, Magyar Péter Borsod-Abaúj-Zemplén 1. választókerületi jelölt-aspiránsa, egyetlen Facebook-bejegyzéssel és egy visszautasított interjúval rombolta porig a "kulturált váltópárt" mítoszát.

 "Jó vergődést" – A Tisza diplomáciája

 A történet ott kezdődött, hogy Bohár Dániel riporter – munkáját végezve – interjút kért a jelölttől. A válasz nem egy udvarias elutasítás volt, hanem egy arrogáns odavetés: "jó vergődést". Ez a stílus tökéletesen passzol a pártelnök, Magyar Péter agresszív kommunikációjához, aki rendszeresen alázza a sajtó munkatársait. Úgy tűnik, a "szájzár" (a nyilatkozati tilalom) alól csak a sértegetés a kivétel.

 "Pincsifirkászok" és a holokauszt

 De Zemenszky "kisasszony" igazi énje a Facebook-posztjában mutatkozott meg. A NAIH elnöke által is a Tisza Párt saraiként megállapított adatszivárgási botrány kapcsán a jelölt nem önvizsgálatot tartott, hanem dührohamot kapott. Az újságírókat "pincsifirkászoknak" és "kormányzati narratívát visszabüfögő kirakathóhéroknak" nevezte. Ez a retorika nem a parlamentbe, hanem a külvárosi kocsmák hátsó helyiségébe való.

A legsúlyosabb mondatok azonban azok, amelyekkel a holokausztot relativizálja. Zemenszky párhuzamot vont a mai újságírók és azok között, akik "100 éve... figyelték, ahogy honfitársaikat sárga csillaggal a mellükön vagonokba terelték." Ez a hasonlat nemcsak történelmileg abszurd, hanem mélységesen sértő az áldozatokra nézve. Magyar Péter októberi "nácizása" után ez már rendszernek tűnik: a Tisza Párt politikai fegyverként használja a 20. század legnagyobb tragédiáját a saját frusztrációjának kiélésére.

 "B@sszák meg" – Ez a program?

 A "hölgy" gondolatmenetét egy velős káromkodással zárta: "A sajtó lezüllesztői... b@sszák meg." Majd hozzátette: "És most kurva sötét van."

Valóban sötét van, Zemenszky Kitti, de nem az országban, hanem a Tisza Párt jelöltjeinek fejében és lelkében. Ha ez a trágár, gyűlölködő, történelmet hamisító stílus a "jövő", amit Magyar Péter kínál, akkor köszönjük, de a magyar választók többsége inkább marad a világosságnál.

Forrás: Tűzfalcsoport/Facebook

