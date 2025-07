A Tisza Párt sajátosan értelmezi a sajtószabadságot + videó

Megosztás itt:

A sajtószabadság fontosságát emlegette a Tisza párt EP-képviselője. Tarr Zoltán szerint aki megretten a kérdésektől az valójában nem a sajtótól tart, hanem az emberektől fél. Bár a szabad tájékoztatásról beszélt, kérdésünkre mégis sajátos módon kerülte az érdemi válaszadást.

A Tisza párt elnöke azonban már máshogy gondolkodik a Hír Tv-ről - legalábbis az egyik kiszivárgott hangfelvétel tanúbizonysága szerint. Ukrajna uniós csatlakozásáról nem hajlandó megszólalni Magyar Péter és amikor az Európai Néppárt elnökét - Magyar Péter főnökét - is erről kérdeztük, inkább a mosdóba menekült.

Dömötör Csaba, EP-képviselő, Fidesz: "A brüsszeli intézmények csak és kizárólag liberális médiumokat finanszíroznak, és a szerződések nem nyilvánosak. Miért? Ha Lengyelországban jobboldali médiumok működését akarják felfüggeszteni, akkor egy szavuk nincs itt. Az is szokásos ügymenet, hogy jobboldali újságírókat nem engednek be ebbe a házba, elhúzzák a regisztrációjukat. Ennél is súlyosabb, hogy cenzúra rendszer kiépítésén dolgoznak."

Ezzel pedig nemcsak a véleményszabadságot torzítják, hanem a választói akaratot is semmibe veszik - emelte ki Dömötör Csaba.