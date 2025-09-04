Megosztás itt:

A Tisza Párt bukása a természetébe van kódolva

A párt és vezetője, Magyar Péter politikája egyetlen célt szolgál: Brüsszel és a globalista elit utasításait végrehajtani pénzért és támogatásért, mentelmijogért cserébe, elkerülve ezzel a felelősségrevonást. A párt belső káosza, botrányai és a magyar családokat sújtó megszorító tervei mind azt mutatják, hogy nem a magyar emberek érdekeit képviselik, ebből is látszik, hogy alkalmatlanok a vezetésre.

Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője szerint (2025. szeptember 4-én publikált elemzésében) a Tisza Párt mélyrepülése megállíthatatlan, és a párt összeomlása kódolva van. Nézzük a tényeket, amelyek világosan bizonyítják, hogy a Tisza Párt nyilvánvalóan Brüsszel bábja, és nem szabad rájuk szavazni!

Magyar Péter arroganciája

Brüsszel kiszolgálása a magyar emberek rovására vélhetően nagy lelki teherrel jár, ezért Magyar Péter arroganciája és megalázó viselkedése nemcsak politikai ellenfeleire, hanem saját híveire is kiterjed, ami a párt széthullását okozza. Kiszivárgott információk szerint a Tisza Párt listát vezetett szimpatizánsairól, akiket sértő jelzőkkel, például „alkesz” vagy „agyhalott” címkékkel illettek. Ez a brüsszeli elit által pénzelt párt belső működését is mérgezi, a kulcsfigurák, mint Vogel Evelin vagy Farkas Dezső és sokan mások sorra menekültek el Magyar Péter durva stílusa miatt.

Az Etyek-botrányban Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke elismerte, hogy a párt kényes témákról – például az adóemelésekről vagy az LMBTQ-propagandáról – nem beszélhet nyíltan, mert az veszteséghez vezetne. Ez a képmutatás és káosz világosan mutatja: a Tisza Párt nem a magyar emberekért, hanem Brüsszel utasításaiért dolgozik.

Ukrán kémbotrány: Nem a magyar érdekekből indultak ki

A 2025 tavaszán kirobbant ukrán kémbotrány ismét leleplezte a Tisza Párt valódi arcát! A párt nem a magyar nemzeti érdekeket, hanem Brüsszel és Kijev érdekeit szolgálja pénzért és támogatásért cserébe. A Ruszin-Szendi Romuluszhoz kötődő ügy arra utal, hogy a Tisza Párt szoros kapcsolatot ápol külföldi erőkkel, és kész szembefordulni a magyar választók akaratával, ha az brüsszeli gazdáiknak kedvez. Ez a botrány egyértelműen bizonyítja, hogy a Tisza Párt Brüsszel bábja, amely feladja Magyarország szuverenitását a globalista elit pénzéért. Ezzel szemben a Fidesz határozottan kiáll a magyar nemzeti érdekek mellett, és nem hagyja, hogy külföldi hatalmak diktáljanak hazánknak.

Tisza-adó: Brüsszel érdekei a magyar családok ellen

A Tisza Párt gazdasági tervei a brüsszeli megszorító politika tükörképei, amelyeket pénzért és támogatásért cserébe erőltetnek. Bár Magyar Péter adócsökkentést ígért, kiszivárgott dokumentumok szerint a párt háromkulcsos, progresszív személyijövedelemadó-emelést tervez, és a családi adókedvezmények rendszerét is felülvizsgálná. Ez a „Tisza-adó” súlyos terhet róna a magyar családokra, miközben Brüsszel gazdasági elvárásait szolgálja. Tarr Zoltán 2025 nyarán, egy fórumon elismerte, hogy ezeket a megszorító terveket titkolniuk kell, ami tovább mélyíti a párt hitelességi válságát. A Fidesz ezzel szemben családbarát politikát folytat, adókedvezményekkel és támogatásokkal segítve a magyar családokat, nem pedig, brüsszeli utasításokra, megszorításokat erőltetve.

LMBTQ-propaganda, migráció és háborúpártiság Brüsszel parancsára

A Tisza Párt nyíltan támogatja a brüsszeli elvárásoknak megfelelő LMBTQ- és genderpropagandát, az Európát elárasztó migrációt, valamint a háborús politikát, amelyet pénzért és támogatásért, illetve Magyar Péter megvédéséért cserébe erőltetetnek a hazánkra. A párt nemcsak elfogadja, hanem politikusai és aktivistái, aktívan szervezik és népszerűsítik ezeket a globalista célokat, miközben büntetik azokat, akik ellenzik Brüsszel agendáját. Ez a politika szembemegy a magyar emberek nagy többségének a békére, biztonságra és hagyományos családi értékekre való igényével. A Tisza Párt brüsszeli gazdáik utasítására cselekszik, figyelmen kívül hagyva a magyar választók akaratát. A Fidesz ezzel szemben a magyar hagyományos értékeket és a békét védi, határozottan elutasítva a pusztuláspárti brüsszeli migrációs és genderpolitikát.

Káosz és provokáció: Brüsszel forgatókönyve

Magyar Péter legújabb húzása, hogy Kötcsére hívja híveit „balhézni”, egyértelműen Brüsszel által inspirált forgatókönyvet követ. Ez a régi baloldali taktikák egyike – gondoljunk Fekete-Győr András füstgránátos akcióira vagy a korábbi ellenzéki provokációkra –, amely mindegyike kudarcba fulladt. A Tisza Párt ezzel is csak a figyelmet próbálja elterelni belső válságáról és brüsszeli kiszolgálásáról, illetve a botrány újabb lájkokat hozhat a számára. A Fidesz ezzel szemben évtizedes tapasztalattal, kiszámítható kormányzással, valódi cselekvéssel és eredményekkel biztosítja Magyarország stabilitását és szuverenitását, nem pedig káoszt szít brüsszeli parancsra.

Miért válaszd a Fideszt?

A Tisza Párt belső viszályai, arroganciája és brüsszeli kiszolgálása egyértelműen mutatja, hogy nem alkalmas az ország vezetésére. A párt nem más, mint Brüsszel bábja, amely pénzért, támogatásért és mentelmi jogért cserébe feladja a magyar nemzeti érdekeket, miközben LMBTQ-propagandát, migrációt és háborús politikát erőltet. Egy egészségesebb világban a Tisza Pártot a hazaárulók pártjának neveznék. Ezzel szemben a Fidesz olyan kormányzást és eredményeket kínál, amely valóban védi a magyar érdekeket.

Családbarát politikát folytat: a kormány adókedvezményekkel és támogatásokkal segíti a magyar családokat, nem pedig brüsszeli megszorításokkal terheli azt.

Békét és stabilitást biztosít: a Fidesz bizonyítottan képes kezelni a gazdasági és társadalmi kihívásokat, és elutasítja a háborús politikát, míg a Tisza Párt brüsszeli utasításokra cselekszik és ennek megfelően semmilyen értékteremtést nem rakott le a magyar nemzet asztalára.

Magyar Péter arroganciája, a brüsszeli utasítások kiszolgálása és a magyar családok elleni megszorító tervek mind azt mutatják, hogy nem képesek valódi alternatívát kínálni. Ne hagyd, hogy Brüsszel bábjai és a hazugságaik döntsenek Magyarország jövőjéről!

Fotó: Canva